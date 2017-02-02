«Золотое кольцо» - в Серпухове

Солистка эстрадного ансамбля народной музыки Надежда Кадышева споёт на сцене «России»

За всю свою музыкальную карьеру народная артистка России Надежда Кадышева записала 20 альбомов. Некоторые из них даже переиздавались, так как пользовались огромной популярностью. В конце прошлого столетия коллектив «Золотое кольцо» был очень знаменит заграницей и гастролировал по Германии и Японии.

Надежда Кадышева приедет в Серпухов далеко не в первый раз. Поклонники её творчества в этом году смогут услышать любимые хиты певицы «Виновата ли я» , «Широка река», «Течёт ручей», «Я не колдунья» уже в эту пятницу, 3 февраля, в семь часов вечера.

Цена билетов: от 1000 до 2500 рублей.

01 февраля 2017