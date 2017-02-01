К пьяницам и нищим придут газовщики

В Серпухове создана комиссия для проверки качества содержания газового оборудования в квартирах бедняков

В прошлом году на территории региона зафиксировано много аварийных ситуаций, связанных с утечкой газа в жилых домах. Поэтому в 2017 году эта проблема остро стоит не только в нашем городе, но и по всему Подмосковью.

Заместитель вице-мэр Сергей Романцов подготовил доклад о принимаемых мерах по профилактике нарушений правил обеспечения использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

- К сожалению, у жителей города весьма халатное отношение к содержанию газовых приборов. Способствует этому и ненадлежащий контроль со стороны поставщика данной услуги, и управляющих организаций. В рамках, проводимой администрацией работы, выполнены следующее мероприятия: проведены встречи с представителями филиала «Мособлгаз» и глав управляющих организаций по вопросам заключения договоров обслуживания внутриквартироного газового оборудования.

Управляющим организациям ТСЖ, ЖСК было рекомендовано провести комплекс агитационных мероприятий, а также разместить всю необходимую информацию на стендах в во дворах.

Организовано информирование населения через СМИ.

Проведена работа по выявлению организаций осуществляющих управление многоквартирными домами без наличия договоров на техобслуживание внутридомового газового оборудования. Однако, на территории Серпухова таковых не обнаружено.

Также управляющим компаниям, в ведомстве которых находятся дома с газовым оборудованием, было рекомендовано обеспечить наличие не менее одного штатного или внештатного аттестованного специалиста в сфере оказания услуг по его техническому обслуживанию и ремонту. В штате практически каждой УК Серпухова есть такой специалист, за исключением компании «Солидарность», но заявка на обучение такого специалиста от них уже отправлена.

Следует отметить, что в Серпухова есть жители, входящие в так называемые «группы риска», к ним относятся малоимущие, ведущие асоциальный образ жизни.

Постановлением главы города от 27 января утверждено Положение о межведомственной комиссии по обследованию газового оборудования квартир граждан, относящихся к группе риска. В состав комисси, состоящей из 7 человек, включены специалисты мэрии, представители «Поодольскмежрайгаза», Государственной жилищной инспекции Московской области, МВД и Госпожнадзора. Первое совещание комиссии состоялось 31 января. На нём были определены основные направления и схема работы. Предполагается, что комиссия будет собраться два раза в неделю для посещения и осмотра квартир где проживают граждане относящиеся к группе риска. Визит не станет неожиданностью, жильцы будут предупреждены сотрудниками социального отдела и представителям управляющей организации.

01 февраля 2017