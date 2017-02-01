В Серпухове школьников кормили кишечной палочкой
Бактерию обнаружили в котлетах и винегрете, которые предлагали есть детям в десятой школе
До прошлого октября претензий к питанию у учеников десятой школы не возникало - все ели в столовой, всё устраивало. Но в один момент всё изменилось. Как нам удалось выяснить, до начала этого учебного года ИП «Щербаков Дмитрий Александрович» (предприниматель, победивший в торгах и получивший контракт на питание, и что важно, получающий за льготное питание деньги из государственной казны) работал с бригадой поваров, которая кормила школу уже несколько лет. Но в октябре набрали новый состав, в компетентности которого возникли сомнения как у родителей, так и у детей. Более того, несколько малышей даже отравились, а другие попросту отказывались есть то, что им предлагали.
Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в школьную администрацию за разъяснениями. Как оказалось, руководство учебного заведения буквально ведёт войну с предпринимателем, пытаясь вернуть качество пищи в исходное состояние. Школьный комитет - преподаватели и родители - неоднократно выявляли нарушения в приготовлении пищи, фиксировали откровенное воровство продуктов, нарушения правил и сроков хранения готовых блюд и полуфабрикатов. Родителям приходилось дежурить в столовой, чтобы дети получали хоть сколько-нибудь пристойную еду. Самое интересное, что нарушения не просто выявлялись, представителей ИП буквально носом тыкали в несоответствия нормам и технической карте приготовления. На сегодняшний день ИП «Щербаков Дмитрий Александрович» получил уже три претензионных письма с чёткими требованиями соблюдения заключенного контракта.
О вкусовых качествах пищи говорят более десяти вёдер отходов. Дети отказываются от еды, даже не попробовав её, чего, по словам социального педагога школы, ранее никогда не случалось. Посещаемость столовой упала в два раза по сравнению с прошлым годом. Родители детей-льготников пишут отказы от довольствия и просят вернуть деньги государства, чтобы купить еду ребёнку самим. Социальные сети полны нелестных отзывов о пище от старшеклассников учебного заведения. Не удивительно, что трения между школой и предпринимателем вышли за пределы учебного заведения.
И если новые повара охотно шли на контакт с родителями и руководством школы, то их начальник никак не хотел решать возникшие проблемы. Противостояние привело к обращению школы в прокуратуру, а родители обратились в Роспотренадзор. В позапрошлую пятницу состоялось всеобщее родительское собрание, на которое пригласили Дмитрия Александровича. Предприниматель не пришёл. Пока идут проверки официальных органов, школа получила результаты лабораторных анализов с проб взятых из школьной столовой. И эти результаты шокируют - в котлетах и винегрете обнаружена кишечная палочка.
Школа готовит документы для выхода в суд с целью расторжения контракта. Мы обратились за комментарием к самому бизнесмену Щербакову.
- Эти проблемы нельзя решить одним днём, работу над улучшением питания в десятой школе я осуществляю каждый день. Сегодня сменил заведующего производством. Считаю, что новый руководитель сможет улучить качество пищи.
- А в чём причина смены состава поваров? Ведь раньше школьное руководство претензий по пищеблоку не имело.
- Будучи моими сотрудниками и получая зарплату у меня, эти люди не справлялись с теми требованиями и задачами, которые я перед ними ставил. Это по большей части касалось отчётных материалов. Честно говоря, не понимаю претензий по этому поводу.
- Трения возникают только в десятой школе?
- Я работаю ещё с четырьмя школами и десятью садами. И таких споров у меня нигде не возникает. Можете спросить у других директоров.
Мы продолжим следить за развитием ситуации.
01 февраля 2017
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