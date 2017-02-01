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Социальные комментарии Cackle
Не проскочила на красный
Сегодня днём на перекрёстке улиц Горького и Ворошилова произошло ДТП
Как часто водители, опаздывая куда-нибудь, забывают про все правила дорожного движения и едут на запрещающий движение сигнал светофора.
Сегодня около половины третьего блондинка на тёмном Chevrolet Cruze, видимо, тоже очень торопилась. Но проскочить на «красный» ей не удалось. Белый внедорожник, за рулём которого тоже оказалась дама, решительно оттолкнул нарушителя в бок ни в чём не повинной «Нивы».
По нашей информации, пострадавших нет.
Видео с портала «Безопасный Серпухов»
01 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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