На сколько в Серпухове выросли цены

В мэрии обсуждали динамику изменения розничных цен и тарифов на территории города

Современные реалии таковы, что рост цен, как на продукты питания, так и на тарифы ЖКХ - дело обычное. В 2016 году, в целом по России, отмечается падение роста оборота розничной торговли на 5,2% и составило 28 трлн. рублей. Положительная динамика сохранилась в сельском хозяйстве - прирост отрасли - 4,8%. Подрос и грузооборот. Согласно прогнозам экономика страны, в 2017 году, должна пойти на незначительный рост, в объеме 0,6%. Всё это отражается на потребительской активности, которая, в свою очередь зависит от размера оплаты труда.

В Серпухове, по итогам 2016 года, отмечается позитивная динамика, общий объём отгруженных товаров по всем видам экономической деятельности составил более 32 миллиардов рублей. Среднемесячная зарплата по крупным предприятиям города приблизилась к отметке в 39 тысяч рублей.

Так за 2016 год рост потребительских цен на продукты составил 106,3%, 107,8% - на непродовольственные товары и 104,6% на услуги. Больше всего за прошедший год в Серпухове, согласно статистике, подорожали мясо птицы, говядина, рыба, хлеб и булочные изделия. Дешевле стали свинина, соль, некоторые виды овощей и круп, сахар.

В сфере коммунальных услуг пересмотр тарифов осуществляется в рамках федеральных законов. В соответсвии чем с 1 июля 2016 года наблюдается рост тарифов на электроэнергию (на 6%), водоотведение (на 5,2%), тепловая энергия (на 3,4%), газ (на 2%).

Для анализа ценовых процессов, как в целом по России, так и в разрезе субъектов России, помимо индекса потребительских цен, исчисляются стоимости наборов товаров и услуг, позволяющие осуществлять межрегиональное сопоставление цен. Стоимость условно минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровня потребления.

В составе набора 33 наименования продовольственных товаров. Стоимость исчисляется на одного человека в месяц.

В Серпухове рост стоимости этого «необходимого набора» по итогам 2016 года весьма значительный. Например, в начале года всё самое нужное можно было приобрести, потратив 3580,42 руб., а уже в конце 2016, за такую же продовольственную авоську с вас требовали 3720,66 руб. Порадовать может только одно - средний показатель стоимости минимального набора продуктов питания по Подмосковью ещё выше.

01 февраля 2017