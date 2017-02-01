59 «стекляшек» заменят «жесть»

В рамках благоустройства Серпухова, на территории города в 2017 году планируется обновить ещё 59 автобусных остановок. Основная масса павильонов будет выполнена в категории «стандарт» - более основательная стеклянная конструкция, имеющая в отличии от «транзита» боковые стенки.

Опыт эксплуатации подобных автобусных павильонов у серпуховичей уже есть. В ушедшем году их было установлено более четырёх десятков. По мнению жителей, лавочки в павильонах не особо вместительны, а и стоять под крышей, открытой всем ветрам - удовольствие сомнительное. Но с точки зрения дизайна претензий к новым павильонам нет, хотя расписания автобусов можно было бы установить тоже новое, а не заимствовать картонки со старых остановок. Кстати, обещанный wi-fi на остановках вдоль улицы Советской до сих пор не появился. Пассажиры заждались.

 

 

01 февраля 2017



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