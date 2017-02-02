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Социальные комментарии Cackle
В районе сгорела баня
В деревне Клеймёново Серпуховского района вспыхнула баня. ЧП произошло это 1 февраля в 17.37. Первыми огонь заметили хозяева дома, которые и вызвали пожарных. На ликвидацию пожара выехали 8 сотрудников и 2 единицы спецтехники. Информации о пострадавших в огне нет. Причины возгорания устанавливаются.
02 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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