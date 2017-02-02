Под Липицами задержали наркодилера

Мужчину, перевозившего 300 грамм героина, задержали в Серпуховском районе


В середине января сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из серпуховской полиции на автодороге вблизи села Липицы была остановлена иномарка за рулём которой находился 44-летний уроженец Архангельской области.

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят свёрток из с порошкообразным веществом внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является героином, общей массой около 300 граммов.

 

 

В отношении помора возбуждено уголовное дело по статье  228.1 УК России «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В данный момент задержанный находится под стражей.

Видео предоставлено Главным Управлением МВД России по Московской области

02 февраля 2017



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