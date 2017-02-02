Полицейские начнут вылавливать детей и пьяниц

В целях профилактики и предупреждения снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров 3, 10, 17 и 24 февраля на территории обслуживания 8 батальона ДПС (Серпуховский район) пройдёт профилактическое мероприятие «Детское кресло», направленное на выявление и пресечение нарушений правил перевозки детей. Работа по данному направлению будет осуществляться группами нарядами методом тотальной проверки.

За невыполнение водителями транспортных средств требований п.22.9 ПДД предусмотрена административная ответственность по ст.12.23 ч.3 КРФоАП - штраф в размере 3000 рублей.

Для пресечения нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения 4, 11, 18 и 25 февраля будет организовано проведение оперативно-профилактического мероприятие «Нетрезвый водитель».

Согласно действующего законодательства, за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30000 рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет (часть 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях России).

Гражданам, располагающими сведениями о фактах управления автотранспортными средствами лицами в состоянии опьянения, в том числе наркотическом, либо иных грубых нарушениях правил дорожного движения целесообразно сообщить данную информацию по «телефонам доверия» МВД России 8-495-667-74-47 и ГУ МВД России по Московской области 8-495-692-70-66.

8-й батальон ДПС рекомендует водителям пользоваться диктофонами в момент беседы с сотрудниками ГИБДД для дальнейшего упрощения разбирательства спорных ситуаций, регулярно складывающихся на дороге.

02 февраля 2017