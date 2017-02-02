Ирина Луговая: «Даже в туалет водили в парандже»

Десятикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Ирина Луговая покорила новый для себя подиум и дала обстоятельное интервью «Оке-инфо». Сегодня - третья часть беседы.

На прошлой неделе в соцсетях спортсменки и директора ДС «Надежда» появился интригующий пост «Друзья мои, приглашаю вас посмотреть программу «Модный приговор» на Первом с моим участием,

эфир 23 Января в 11.00». Весь Серпуховский район в едином порыве присел перед телеэкранами, но увидеть Ирину Луговую в новом амплуа так и не удалось - эфир перенесли на 10 февраля. Так что не пропустите.

Тем не менее, мы сочли этот повод идеальным для расширенной беседы с самой известной спортсменкой в наших краях.

- Происходили на съёмках какие-то курьёзные моменты?

- Без этого не обошлось. Я демонстрировала свои физические возможности, штангу поднимала, правда, там мало по весу было, всего 110 кг. Так вот зрители ни в какую не хотели верить, что блины на ней настоящие. Сказали, что штанга у меня надувная. Не знаю, может, после того, как работники сцены её еле-еле вдвоём потащили, чуть-чуть поверили.

Но главный курьёз случился, когда мне пришлось встать на каблуки. В первой части программы героиня сама ходит по магазинам, выбирает себе одежду, покупка обуви не предусматривается. Залезла дома в закрома, нашла дежурные туфли, которые надеваю, когда нужно быть красивой, пройти три метра или просто постоять чуть-чуть. Каблук - около восьми сантиметров. Когда надевала их в последний раз, было даже тесно ступням, нога отекала, видимо. Дома предварительно померила, но надев туфли перед первым выходом на подиум, поняла: что-то не так. Поднимаюсь по лестнице и чувствую, что пятки хлобыстают. И тут я появляюсь на подиуме в своём первом наряде, прошлёпываю метра полтора, похожая на маленькую девочку, которая украла туфли у мамы, осознаю, что всё, сейчас окончательно свалятся. Честно говоря, боялась, что могу просто грохнуться. В результате не упала, но туфли всё-таки слетели. Мзвиняюсь, а режиссёр кричит: «Переобуться надо!».

Проблему решили просто: без эластичных чулков туфли, которые внутри были замшевыми, сидели гораздо крепче. Ещё пару выходов на моих ногах они продержались.

И это ещё не всё. После того, как стилисты надо мной поколдовали, я должна была первый раз выйти на подиум после преображения. На мне была тонкая юбка, блузка, пальто, сумочка и очки. Всё это подразумевало конкретную обувь, полусапожки. Когда мерила их в магазине, всё прекрасно село, застегнулось. А тут нужно их обувать и выходить, а нога не лезет, пятка не помещается. Как только меня не запихивали в эти сапоги: и к стенке ступки прижимали, и несколько рук помогали в них втиснуться, стилисты уже и кричали, и матюжком могли пугануть - бесполезно. Как так получилось, никто не мог понять - всё мерили, ноги влезали, молния застёгивалась. Пришли к выводу, что ноги отекли, пока я сидела. «Что делать-то будем?», - спрашиваю и улыбаюсь. «Сейчас НЗ притащим», - отвечают. В этом запасе оказались колготы кирпичного цвета и такого же оттенка бархатные туфли. Правда, продюсер очень переживал, что это выходит за рамки бюджета передачи, но делать-то было нечего. В итоге красивые туфли достались мне в подарок. Как и всю остальную одежду, выбранную стилистами, убрали в огромные красивые пакеты с логотипом передачи и отдали. Так что, можно сказать, от съёмок я получила колоссальное удовольствие. Тем более, это не первое моё участие в телепередачи.

- Когда ещё успели засветиться на ТВ?

- Давно. Сначала снялась в шоу Юлии Меньшовой «Я сама» в числе других девочек-спортсменок. Это были ещё лохматые 90-е. Там рассказывала свою жизненную историю о знакомстве с мужем Владимиром, который был моим тренером, и нашем браке. Весь смысл таился в том, что простое женское счастье бывает и у штангисток. Потом была передача Елены Яковлевой «Что хочет женщина». На этот раз рассказывала всей стране про свой отнюдь не маленький вес и о том, что я себя комфортно при этом чувствую. Тема программы как раз и заключалась в том, что если женщине её параметры не доставляют никаких неудобств, то и не надо изнурять себя диетами и прочими средствами для похудения. Уже ближе к нашим дням у меня были съёмки в достаточно необычном шоу на «ТНТ», «Интуиция». Эту передачу многие ещё помнят. Люди стояли под конкретными номерами в загадочных позах, а один человек угадывал род деятельности каждого из них. Признаться, меня раскрыли быстро, со второго раза. И тогда меня тоже подвели туфли. Они были на высоком каблуке, а я стояла на тумбе почти под самым потолком. Как вы думаете, чего я боялась? Конечно, хорошенько навернуться.

- Какое шоу пришлось по вкусу больше всего?

- «Модный приговор», конечно же. Пресловутая форма передачи типа «вопрос-ответ» - очень скучно, мне кажется. А здесь достаточно интересно, особенно, когда в начале передачи тебя превращают в дикое чудовище. Меня нарядили на эфир в спортивные штаны моего мужа и футболку. А поскольку все спортивные майки идут с логотипами, а Первый канал за рекламой следит строго, то её вывернули наизнанку. Конечно, в обычной жизни так жутко я не одеваюсь. Когда спросила у продюсера: «Не надо ли мне подкрасить корни волос?», ответили, что и так сойдёт, тем более, всё равно перекрасят. Помимо всего этого, мне ещё пришлось сделать зализанный хвостик, приколотый невидимками. Никакого макияжа на мне тоже не было. Всех моих девчонок помэйкапили, я спрашиваю: «А меня?». «Вам не положено». Напомнило детскую фильм-сказку «Морозко», когда к Марфушке пришёл свататься жених, а мачеха Настеньку сажей измазала и обернула половой тряпкой вместо платка. Когда начались съёмки, я понимала, что выгляжу настоящей колхозницей.

- По ходу программы видели, что с вами делают стилисты, понимали, как выглядите?

- В том и вся фишка, что нет. Я же подписалась на то, что целиком и полностью отдаю себя в их профессиональные руки. Меня даже в туалет водили в паранже: с ног до головы укутывали в покрывала, чтобы никто не увидел. Вся хромированная фурнитура в туалетной комнате была заклеена - это уже мера предосторожности для меня самой, чтобы своего отражения ни в коем разе не углядела. Так что это чистая правда, что героиня не знает, что с ней творят стилисты. Единственное, что я подсмотрела из-под маски, это цвет платья для последнего выхода на подиум - жёлтый.

Когда был первый выход, помимо переживаний за каблуки, очень боялась смотреть в зеркало. И когда глянула, первое, что промелькнуло в голове: «Ну, теперь совсем на сестру похожа, прям, как Светка». Больше всего от рук стилистов пострадали мои волосы. Меня из «двойки» перекрасили в «семёрку». То есть из жгучей чёрненькой сделали светленькую. Подозревала, что цвет волос изменят кардинально, потому что весь период преображения, а это больше шести часов, стилисты занимались волосами - красили, тонировали, мелировали... Когда всё это закончилось, мне было больно дотрагиваться до головы. А дня через четыре, расчёсывая волосы, обнаружила, что с неё слазит кожа...

- И как результат, понравилось?

-В общем, да. Понимала, наряды эффектные, яркие, правда, два из них точно буду носить. Но один комплект безумно понравился: широкие серые брюки, свободная водолазка и клетчатое пальто. Как раз в него сразу после передачи и нарядилась, гордо проходила в нём три дня, заболела и решила всё же отложить это дело до весны. Но опять же, следует учитывать, что эта передача снимается в первую очередь для зрителя. Что-то я для себя почерпнула, но всему следовать просто физически не смогу. С моей новой причёской в парикмахерскую нужно ходить каждый день, но времени на это совершенно нет. Цвет, правда, понравился, хотя и волосы жалко. Запомнила магазин, в котором меня одевали. С моим размером плеч, 54 см, очень сложно подобрать одежду. Но теперь точно знаю, куда буду ездить. Как сказал один из стилистов, женщинам больших размеров в России одеваться практически негде.

- Как домашние оценили преображение?

- Дочка принимала активное участие в передаче. Сначала по сценарию она должна была показать отрывочек из номера по художественной гимнастике, но в итоге остановились на её комментариях. Когда я стояла в конце шоу такая новая, преображённая, Даша сказала мне: «Мама, ты очень красивая». Какая оценка может быть выше?

02 февраля 2017