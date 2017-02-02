Многодетным помогут

В дворце спорта «Надежда» в посёлке Большевик, 4 февраля пройдет благотворительная акция. Многодетным семьям Серпухова и района, у которых есть дети до 3-лет будет предоставлено детское питание «Тёма». Выдача производится с 10.00 до 14.00.

Акция - совместный проект Всероссийского благотворительного Фонда продовольствия «Русь» и Ассоциации многодетных семей Московской области «Много Нас», проводимый при поддержке главы Серпуховского района Александра Шестуна, департамента по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Серпуховского района и администрации Дворца спорта «Надежда».

02 февраля 2017



Социальные комментарии Cackle
На «РАТЕПе» сокращают рабочий день
Михаил Евсеев
На «РАТЕПе» сокращают рабочий день
В гибели малыша разберётся Следственный комитет
Максим Кот
В гибели малыша разберётся Следственный комитет
Многодетным помогут
Максим Кот
Многодетным помогут
В районе сгорела баня
Максим Кот
В районе сгорела баня
59 «стекляшек» заменят «жесть»
Юрий Колыванов
59 «стекляшек» заменят «жесть»
На сколько в Серпухове выросли цены
Максим Кот
На сколько в Серпухове выросли цены
centerdom







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).