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Многодетным помогут
В дворце спорта «Надежда» в посёлке Большевик, 4 февраля пройдет благотворительная акция. Многодетным семьям Серпухова и района, у которых есть дети до 3-лет будет предоставлено детское питание «Тёма». Выдача производится с 10.00 до 14.00.
Акция - совместный проект Всероссийского благотворительного Фонда продовольствия «Русь» и Ассоциации многодетных семей Московской области «Много Нас», проводимый при поддержке главы Серпуховского района Александра Шестуна, департамента по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Серпуховского района и администрации Дворца спорта «Надежда».
02 февраля 2017
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