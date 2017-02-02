Многодетным помогут

В дворце спорта «Надежда» в посёлке Большевик, 4 февраля пройдет благотворительная акция. Многодетным семьям Серпухова и района, у которых есть дети до 3-лет будет предоставлено детское питание «Тёма». Выдача производится с 10.00 до 14.00.

Акция - совместный проект Всероссийского благотворительного Фонда продовольствия «Русь» и Ассоциации многодетных семей Московской области «Много Нас», проводимый при поддержке главы Серпуховского района Александра Шестуна, департамента по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Серпуховского района и администрации Дворца спорта «Надежда».

02 февраля 2017