Тротуары получат везде, кроме Владычный Слободы

Полный перечень пешеходных дорожек, подлежащих ремонту в 2017 году


Мэрия Серпухова обнародовала перечень городских тротуаров, которые предстоит привести в порядок в 2017 году. В списке значится 29 участков, расположенных в различных уголках города. Не повезёт только жителям Владычной Слободы. Ни одного объекта в этом микрорайоне чинить власти не намерены.

Стоит отметить, что дорожки для пешеходов должны появиться и там, где их никогда не было или их состояние было настолько ужасным, что передвигаться было невозможно.

В частности, планируется доделать тротуары до конца 2-й Московской улицы, зона для пешеходов появится на ул. Комсомольской, в Рабфаковском проезде (вдоль стадиона «Труд»), на бульваре улицы Горького (от ул. Весенней до ул. Фестивальной). Кроме того, ломать каблуки перестанут и те, кто часто пользуется пешеходным мостом через Нару.

 

02 февраля 2017



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