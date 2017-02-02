Фото, как картина

Фотографии столетней давности покажут в Серпуховском историко-художественном музее

 

Выставку работ одного из лучших русских фотохудожников Николая Андреева «Зимний вернисаж» можно будет увидеть уже завтра, 3 февраля. Посвящена экспозиция 135-летию со дня его рождения. Ещё две выставки «Женские образы» и «Лирика русского пейзажа» откроются в музее весной и летом.

Николай Андреев (1882–1947) - один из самых ярких и талантливых российских фотографов-пикториалистов. Глядя на его работы, иногда сложно сказать, что перед тобой: фотография или картина. В центре его внимания часто были пейзажи русской природы, человек за повседневным трудом.

Фотограф много снимал в окрестностях Серпухова. Его работы выставлялись во Франции, Англии, Испании, Канаде, Бельгии, Швейцарии, Венгрии, Японии и других странах.

 

Для справки: Пикториализм открыл для фотографии различные способы печати изображения, так называемые благородные техники (общее название пигментной и бромомасляной техник). Бромомасляный процесс (Bromoil) заключался в дополнительной обработке позитива, отпечатанного на бромосеребряной фотобумаге. Суть процесса состояла в отбеливании изображения и одновременном дублении фотоматериала биохроматами с последующим нанесением на задубленные участки масляной краски желаемого цвета.

02 февраля 2017



Социальные комментарии Cackle
Протвинский музей получил 119 картин концепции shaman-art
Андрес Аасмяэ
Протвинский музей получил 119 картин концепции shaman-art
Фото, как картина
Злата Орлова
Фото, как картина
Петра и Февронию обновили
Злата Орлова
Петра и Февронию обновили
Протвинских художников «гоняли» по усадьбам
Тина Димова
Протвинских художников «гоняли» по усадьбам
Мельпомена щедра на награды
Тина Димова
Мельпомена щедра на награды
Серпуховская КВНщики вышли в телевизионную лигу
Андрес Аасмяэ
Серпуховская КВНщики вышли в телевизионную лигу
Vsegda







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).