Фото, как картина
Фотографии столетней давности покажут в Серпуховском историко-художественном музее
Выставку работ одного из лучших русских фотохудожников Николая Андреева «Зимний вернисаж» можно будет увидеть уже завтра, 3 февраля. Посвящена экспозиция 135-летию со дня его рождения. Ещё две выставки «Женские образы» и «Лирика русского пейзажа» откроются в музее весной и летом.
Николай Андреев (1882–1947) - один из самых ярких и талантливых российских фотографов-пикториалистов. Глядя на его работы, иногда сложно сказать, что перед тобой: фотография или картина. В центре его внимания часто были пейзажи русской природы, человек за повседневным трудом.
Фотограф много снимал в окрестностях Серпухова. Его работы выставлялись во Франции, Англии, Испании, Канаде, Бельгии, Швейцарии, Венгрии, Японии и других странах.
Для справки: Пикториализм открыл для фотографии различные способы печати изображения, так называемые благородные техники (общее название пигментной и бромомасляной техник). Бромомасляный процесс (Bromoil) заключался в дополнительной обработке позитива, отпечатанного на бромосеребряной фотобумаге. Суть процесса состояла в отбеливании изображения и одновременном дублении фотоматериала биохроматами с последующим нанесением на задубленные участки масляной краски желаемого цвета.
02 февраля 2017
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