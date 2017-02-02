В гибели малыша разберётся Следственный комитет

Как сообщает сотрудник пресс-службы Следственного комитета по Московской области, в связи с распространениям в СМИ информации о том, что в ночь с 30 на 31 января 2017 года в серпуховской больнице от инфекции скончался малолетний ребёнок, было организовано проведение доследственной проверки указанной информации о преступлении.

В настоящее время проходят необходимые следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

02 февраля 2017