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Социальные комментарии Cackle
В гибели малыша разберётся Следственный комитет
Как сообщает сотрудник пресс-службы Следственного комитета по Московской области, в связи с распространениям в СМИ информации о том, что в ночь с 30 на 31 января 2017 года в серпуховской больнице от инфекции скончался малолетний ребёнок, было организовано проведение доследственной проверки указанной информации о преступлении.
В настоящее время проходят необходимые следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
02 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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