ФСБшник прослушивает главредов?

Публикации в СМИ толкают Константина Карпухина на преступление?

После ряда публикаций в нашей газете материалов критического характера о деятельности руководства 2-го отделения 5-го окружного отдела УФСБ России по Москве и Московской области (Серпухов), в редакцию нашего издания попала информация об активном поиске героями статей номеров мобильных телефонов главных редакторов газеты «Ока-инфо» и информационного портала «Глазей».

Учитывая, что контакты нашего издания имеются в публичном доступе, но звонков на редакционные телефоны от силовиков не поступало, предполагаем, что личные номера телефонов редакторов нужны руководителям местного отделения ФСБ (предполагаем, что Константину Карпухину) для организации прослушивания разговоров и отслеживания их передвижений журналистов.

Не исключено, что используя административный ресурс, руководители серпуховского отделения ФСБ, без юридических оснований, занимаются оперативно-розыскными мероприятиями или вовсе используют сотрудников подразделения и государственное оборудование в сугубо личных интересах.

Подобные действия считаем недопустимыми и противозаконными.

Просим считать данное сообщение официальным обращением в управление собственной безопасности ФСБ России и настаиваем на проведении проверки деятельности руководства 2-го отделения 5-го окружного отдела УФСБ России по Москве и Московской, исходя из указанной выше информации.

Для справки: Статья 137 УК России. Нарушение неприкосновенности частной жизни

1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации - (в ред. Федерального закона от 8 декабря 2003 № 162-ФЗ) наказываются штрафом в размере до 200000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет. (в ред. Федерального закона от 7 декабря 2011 № 420-ФЗ).

2. Те же деяния, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются штрафом в размере от 100000 до 300000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 1 года до 2 лет, либо лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 2 до 5 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет или без такового, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет.

Статья 138 УК России. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений

1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан - наказывается штрафом в размере до 80000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года. (в ред. Федеральных законов от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ, от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ)

2. То же деяние, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, - (в ред. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ) наказывается штрафом в размере от 100000 до 300000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 1 года до 2 лет, либо лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет.

02 февраля 2017