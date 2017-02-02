На «РАТЕПе» сокращают рабочий день

Как стало известно «Оке-инфо», работники некоторых цехов крупнейшего в Серпухове завода «РАТЕП», подписали документы о переходе с 8-часового на 6-часовой рабочий день. Со стороны персонала подобное предложение не вызвало возражений.

С чем связано сокращение рабочего дня можно даже не гадать. Новые заказы на оборонное предприятие давно уже не поступают, в цехах, где когда-то делали высококлассное оружие, сегодня лепят мангалы для шашлыков. Видимых эффективных шагов по развитию предприятия новые руководители не предпринимают, на фоне фантастических зарплат директора и его ближайшего окружения, рабочие на предприятии зарабатывают просто крохи и часть рабочего времени проводят вхолостую. Причина та же - отсутствие заказов.

02 февраля 2017