Кондукторов ждёт массовое увольнение

Руководство «Мострансавто» намерено модернизировать автобусы

На бескондукторную систему оплаты проезда буден переведён автопарк ГУП «Мострансавто» (в Серпухове это автоколонна 1790). Произойдёт это уже совсем скоро. Об этом сегодня сообщил Святослав Иванов - заместитель министра транспорта Подмосковья, начальник управления информационных систем.

- В 2017 году мы планируем внедрить бескондукторную систему оплаты проезда. В этих целях подвижной состав самого крупного перевозчика московской области «Мострансавто», парк которого насчитывает более 5000 автобусов, будет оснащён стационарным оборудованием, - заявил Иванов.

Благодаря оборудованию, которое планируется установить на поручнях, пассажир, зайдя в автобус сможет самостоятельно оплатить проезд. По словам гендиректора ООО «ЕТК» Павла Буяджи, процесс оплаты будет проходить без участия водителя и кондуктора.

Что делать пассажиру, желающему расплатиться наличными, в официальном сообщении не говорится. Нет в нём ни слова и о дальнейшей судьбе кондукторов, которые останутся не у дел.

02 февраля 2017