Митинг в Чехове

Ещё один район Подмосковья против реформы губернатора Андрея Воробьёва 


Пятого февраля в Чехове состоится митинг на тему преобразования Чеховского района в городской округ. Больную тему жители района решили выплеснуть на улицы, так как по их мнению власть прогнулась под областное правительство и не желает слышать своих граждан. Ангажированные властью средства массовой информации также не хотят помочь людям выразить свою позицию по этому вопросу. 

«Выражение публичного протеста против преобразования Чеховского района в городской округ», так обозначена тема митинга. Его посетят все главы поселений Чеховского района, депутаты, главы и активисты других регионов Подмосковья.  

Митинг состоится 5 февраля с 13.00 до 15.00 по адресу: Чехов, ул. Чехова, 45 площадь КТЦ «Дружба».

 

03 февраля 2017



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