Пока сурок спит, Ефимий предсказывает

Почему, определяя погоду, не стоит полагаться на русского «соню»

Сегодня - День сурка. И по традиции в городке Панксутони штата Пенсильвания всё внимание сурку Филу, который 2 февраля должен предсказать, когда наступит весна в США. Если погода будет ясной, то Фил увидит свою тень - значит, она не придет ещё шесть недель. Пасмурный день просигналит о скором приходе весны, ведь Фил свою тень не увидит.

По данным экспертов, прогноз Фила сбывается лишь в 39% случаев. Однако практически каждый американец уверен, что сурок абсолютно точно определяет погоду. Сам же городок Панксутони носит гордое название «Всемирная столица погоды».

А как с подобным предсказанием у нас? Сегодня, 2 февраля по «российскому погодному календарю», идущему из глубокой древности, Ефимий. Второй день февраля в России тоже весну показывает. Если солнышко - быть ей красной. Пасмурно - жди поздних метелей. Если на Ефимия в полдень солнце - к ранней весне, если метель, то всю Масленицу мести будет. На Ефимия в полдень снег - к дождливому лету, ветер - к сырому году.

Сегодняшняя погода в Серпухове и области настраивает на солнечную и раннюю весну.

Сурка же, который обитает в Московском зоопарке, увидеть не придётся: спит ещё. Пресс-секретарь зоосада Ольга Вайншток поясняет: «В Москве сейчас холодно, ночью обещают минус 14-20 градусов, снег в таких условиях не тает. Сурок проснется, когда ручьи побегут».

По её словам, из-за суровой столичной зимы сурок в Москве никогда не занимается предсказаниями: в отличие от американских и канадских коллег, в честь которых установлен знаменитый праздник, в это время он спит. И хорошо, если к началу марта проснётся.

02 февраля 2017