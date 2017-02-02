Пока сурок спит, Ефимий предсказывает
Почему, определяя погоду, не стоит полагаться на русского «соню»
Сегодня - День сурка. И по традиции в городке Панксутони штата Пенсильвания всё внимание сурку Филу, который 2 февраля должен предсказать, когда наступит весна в США. Если погода будет ясной, то Фил увидит свою тень - значит, она не придет ещё шесть недель. Пасмурный день просигналит о скором приходе весны, ведь Фил свою тень не увидит.
По данным экспертов, прогноз Фила сбывается лишь в 39% случаев. Однако практически каждый американец уверен, что сурок абсолютно точно определяет погоду. Сам же городок Панксутони носит гордое название «Всемирная столица погоды».
А как с подобным предсказанием у нас? Сегодня, 2 февраля по «российскому погодному календарю», идущему из глубокой древности, Ефимий. Второй день февраля в России тоже весну показывает. Если солнышко - быть ей красной. Пасмурно - жди поздних метелей. Если на Ефимия в полдень солнце - к ранней весне, если метель, то всю Масленицу мести будет. На Ефимия в полдень снег - к дождливому лету, ветер - к сырому году.
Сегодняшняя погода в Серпухове и области настраивает на солнечную и раннюю весну.
Сурка же, который обитает в Московском зоопарке, увидеть не придётся: спит ещё. Пресс-секретарь зоосада Ольга Вайншток поясняет: «В Москве сейчас холодно, ночью обещают минус 14-20 градусов, снег в таких условиях не тает. Сурок проснется, когда ручьи побегут».
По её словам, из-за суровой столичной зимы сурок в Москве никогда не занимается предсказаниями: в отличие от американских и канадских коллег, в честь которых установлен знаменитый праздник, в это время он спит. И хорошо, если к началу марта проснётся.
02 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).