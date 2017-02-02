Протвинский музей получил 119 картин концепции shaman-art

Фонд музея пополнили картины художника Энгеля Исхакова и его учеников


Работы было решено оставить во время выставки их автора, которая продлится до 15 января. Сам художник-график родом из Сибири, однако второй родиной и местом расцвета творчества стала Тула. Исхаков разработал собственную концепцию в творчестве, которую назвал shaman-art («шам» - свет, «ман» - человек, «арт» - искусство). Почти три десятка картин автора выставки хранится в Третьяковской галерее. Познакомиться с творчеством художника теперь можно в Протвинском музее.

03 февраля 2017



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