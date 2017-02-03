Бегом в киоски!
Вышел новый номер «Оки-инфо»
Замы доят «лямы» или всё, что вы хотели знать о подольском костяке Серпуховской администрации, который за собой перетащил глава нашего города Дмитрий Жариков. Скандал: учеников школы № 10 кормят продуктами с кишечной палочкой. Сотрудники текстильного производства в Серпуховском районе просят помощи у президента. Особо крупный ущерб нанесён Серпуховскому району бывшим мэром Протвино, Александр Шестун сообщил о преступлении в полицию. Застройщик в Авангарде дал стрекача. «ФСБшник «слушает» главредов?»- давление словаков на прессу. Жительница Дракино впервые рассказала о неизвестном захоронении времён Великой Отечественной войны на её огороде. Десятикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Ирина Луговая покорила новый для себя подиум и дала обстоятельное интервью «Оке - инфо». В гортеатре показали долгожданную премьеру по пьесе Эльдара Рязанова. Очередной розыгрыш от нашего издания, вас ждет море призов и приятных подарков. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске «Оки-инфо».
03 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).