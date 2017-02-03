Бегом в киоски!

Вышел новый номер «Оки-инфо»

Замы доят «лямы» или всё, что вы хотели знать о подольском костяке Серпуховской администрации, который за собой перетащил глава нашего города Дмитрий Жариков. Скандал: учеников школы № 10 кормят продуктами с кишечной палочкой. Сотрудники текстильного производства в Серпуховском районе просят помощи у президента. Особо крупный ущерб нанесён Серпуховскому району бывшим мэром Протвино, Александр Шестун сообщил о преступлении в полицию. Застройщик в Авангарде дал стрекача. «ФСБшник «слушает» главредов?»- давление словаков на прессу. Жительница Дракино впервые рассказала о неизвестном захоронении времён Великой Отечественной войны на её огороде. Десятикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Ирина Луговая покорила новый для себя подиум и дала обстоятельное интервью «Оке - инфо». В гортеатре показали долгожданную премьеру по пьесе Эльдара Рязанова. Очередной розыгрыш от нашего издания, вас ждет море призов и приятных подарков. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске «Оки-инфо».

03 февраля 2017