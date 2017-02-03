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Постреляй на халяву
В парке Дракино откроется лучный тир
Любителей необычного досуга ждут приятные новости. В Парке Дракино уже в эти выходные, 4 февраля, откроют профессиональный лучный тир.
Для тех, кто хочет почувствовать себя Робин Гудом, будут проводиться тренировки. Только в день открытия, в полдень, можно будет пострелять из лука совершенно бесплатно.
И это ещё не всё. Вы сможете поглазеть на завораживающее конное выступление джигитовка, которое состоится рядом с КСК «Пегас».
Парк Дракино с радостью примет в гости всех любителей активного отдыха в ближайшие выходные.
03 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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