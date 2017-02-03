Постреляй на халяву

В парке Дракино откроется лучный тир

Любителей необычного досуга ждут приятные новости. В Парке Дракино уже в эти выходные, 4 февраля, откроют профессиональный лучный тир.

Для тех, кто хочет почувствовать себя Робин Гудом, будут проводиться тренировки. Только в день открытия, в полдень, можно будет пострелять из лука совершенно бесплатно.

И это ещё не всё. Вы сможете поглазеть на завораживающее конное выступление джигитовка, которое состоится рядом с КСК «Пегас».

Парк Дракино с радостью примет в гости всех любителей активного отдыха в ближайшие выходные.

03 февраля 2017