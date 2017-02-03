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Социальные комментарии Cackle
Неудачно подрезал
Очередное ДТП попало под объективы камер проекта «Безопасный Серпухов». 2 февраля в 19.20 на перекрестке улиц Ворошилова и Звёздная, светлый автомобиль, совершая поворот не из своего ряда налево, зацепил седан тёмного цвета. Повреждения обоих транспортных средств незначительны, сообщений о пострадавших нет.
03 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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