В Пущине появятся 8 инвесторов

О запуске в Пущине программы создания технико-внедренческой зоны заявил заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев.

«Мы считаем важным создавать места работы для предпринимателей за вменяемые деньги именно в наукоградах, как перспективных территориях развития. Важно не просто получить рабочее место, но и целый спектр сопроводительных услуг - бухгалтерские, юридические консультации.

С текущего года будет осуществляться перевод подачи документов на конкурсные процедуры на получение субсидии в электронный вид через МФЦ. Отдельно отмечу, что для малого и среднего бизнеса Подмосковье сохраняет все те меры поддержки, которые существовали раньше, в частности самая популярная из них - компенсация затрат на модернизацию и приобретение нового оборудования».

Уточняя возможности финансирования в пущинском варианте, Буцаев отметил: «Мы нашли 8 инвесторов с общим объёмом инвестиций свыше 16 млрд. рублей. Выделены деньги на проектирование, к строительству приступим в конце этого - начале следующего года. Таким образом, в Пущине появится полноценный фармацевтический кластер с ведущими предприятиями мирового уровня».

Впрочем, подобные обещания пущинцы слышат уже много лет, но воз и ныне там, по этой причине относиться к столь радужным заявлениям в период экономического кризиса стоит с долей скепсиса.

03 февраля 2017