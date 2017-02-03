В Пущине появятся 8 инвесторов
О запуске в Пущине программы создания технико-внедренческой зоны заявил заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев.
«Мы считаем важным создавать места работы для предпринимателей за вменяемые деньги именно в наукоградах, как перспективных территориях развития. Важно не просто получить рабочее место, но и целый спектр сопроводительных услуг - бухгалтерские, юридические консультации.
С текущего года будет осуществляться перевод подачи документов на конкурсные процедуры на получение субсидии в электронный вид через МФЦ. Отдельно отмечу, что для малого и среднего бизнеса Подмосковье сохраняет все те меры поддержки, которые существовали раньше, в частности самая популярная из них - компенсация затрат на модернизацию и приобретение нового оборудования».
Уточняя возможности финансирования в пущинском варианте, Буцаев отметил: «Мы нашли 8 инвесторов с общим объёмом инвестиций свыше 16 млрд. рублей. Выделены деньги на проектирование, к строительству приступим в конце этого - начале следующего года. Таким образом, в Пущине появится полноценный фармацевтический кластер с ведущими предприятиями мирового уровня».
Впрочем, подобные обещания пущинцы слышат уже много лет, но воз и ныне там, по этой причине относиться к столь радужным заявлениям в период экономического кризиса стоит с долей скепсиса.
03 февраля 2017
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