Своровать 100 миллионов

Особо крупный ущерб нанесён Серпуховскому району бывшим мэром Протвино - Александр Шестун сообщил о преступлении в полицию

На страницах «Оки-инфо» не раз публиковались материалы о брошенном властями Протвино мусорном полигоне «Павловка» («На чужой земле нагадили - и в кусты, а деньги на рекультивацию - пропали» , «Директор Сахно - разорил МУП и нанял «крышу?» ). На этот раз стали известны и подробности того, как именно Серпуховскому району нанесли особо крупный ущерб примерно в 100 млн Р.

В заявлении главы района Александра Шестуна, которое на днях поступило в МУ МВД «Серпуховское», названы два имени. Это - бывшие мэр Протвина Андрей Баженов и руководитель МУП «ЖКХ» Иван Сахно. По мнению районных юристов, они виновны в таких преступлениях, как преднамеренное и фиктивное банкротства (статьи 196 и 197 УК РФ). При этом, как они полагают, состав преступления - «стопроцентный».

Важно отметить, что в 2005 году по просьбе представителей наукограда были заключены договоры об аренде земли. В лице руководителя протвинского МУП «ЖКХ» были подписаны и обязательства о рекультивации. А летом 2007 года был разработан её проект - как часть договора. Когда же в 2010 году пришёл срок его реализации, оказалось, что у чиновников Протвина слово - волчье: дал и обратно взял.

В сентябре 2012 года Серпуховский район вынужден был подать в суд, который в апреле 2013 года приговорил МУП к выплате 94532190 Р. Именно такой ущерб, как рассчитал Росприроднадзор, причинили протвинские власти экологии района. Более того, свалка эксплуатировалась с многочисленными нарушениями, и сегодня представляет угрозу не только природе, но и жизни людей. Решение вступило в силу 22 июля 2013 года.

Необходимо помнить, суд установил, что (цитата) «в тарифы на утилизацию (захоронение) ТБО включены затраты на рекультивацию полигона», и сделал вывод (цитата): «МУП «ЖКХ» имеет достаточно средств для проведения рекультивации». Также надо заметить, что 22 июля 2013 года и Серпуховский суд установил, что коммунальщики продолжают незаконно использовать полигон и по требованию природоохранного прокурора запретил им нарушать закон. Это значит, окончательная сумма на рекультивацию может оказаться гораздо больше 100 млн Р.

21 августа 2013 года директор МУП «ЖКХ» Иван Сахно сам инициировал банкротство, и 26 августа временным управляющим был назначен Юрий Зайцев. Этот персонаж отличился уже 6 декабря. На круглом столе при мэре и депутатах города, общественности, ответственных лицах региона, ЦФО и жителях Протвино он, отвечая на вопрос, кто будет возмещать долги за использование полигона, нагло ответил: «Никто». А Баженов его поддержал и наврал о том, что, дескать, в тарифы рекультивация заложена не была. («Протвино сегодня», №48 от 13.12.2013). Однако документы, представленные суду, говорили обратное.

Позже в дело вступил конкурсный управляющий Дмитрий Ким. Уже после своего коллеги он обнаружил сначала хищение бухгалтерских программ и недостачу в особо крупном размере. Также он выявил, что уже во время процедуры банкротства Сахно незаконно использовал подпись и печать предприятия. Но Ким пришёл ещё и к выводу, что бывший директор преднамеренно разорил МУП «ЖКХ». Но не в одиночку…

Главную скрипку, что теперь совершенно очевидно, в этом деянии сыграл бывший мэр Протвина Андрей Баженов. Как выяснилось, сразу после того, как стало известно, что дело возбуждено и арбитражным управляющим МУП «ЖКХ» назначен Зайцев, бывший мэр стал откровенно попирать закон о банкротстве и наносить должнику убытки. Уже на следующий день, 27 августа, он приступил к изъятию имущества, хотя знал, что его реализация помогла бы избежать беды жителям района.

В постановлении №722 мэр передаёт «пожитки» унитарного предприятия-должника, находящегося под судом о банкротстве, на баланс своей администрации. В приложении на четырёх страницах перечислено 146 пунктов. Только балансовая стоимость поименованного имущества составляет почти 6 млн Р. Но постановления о прекращении права МУП «ЖКХ» на хозяйственное ведение Баженов начал издавать раньше: когда конфликт с районом по поводу рекультивации полигона «Павловка» был ещё на стадии претензий (постановления №№468, 602 за 2012 год).

- По закону о банкротстве учредитель унитарного предприятия, каковым является администрация Протвина, отвечает по его обязательствам, - говорит Данила Ильин, заместитель руководителя администрации Серпуховского района. - В законодательстве особо отмечается ответственность учредителя за нанесение предприятию убытков. Ведь в этом случае невозможно сформировать конкурсную массу и объявить полноценные торги, в ходе которых будет возмещён ущерб району. Недавно мы также получили справку из налоговой инспекции, в которой указано, что огромное количество имущества МУП «ЖКХ» было передано учредителем самому себе и третьим лицам не только непосредственно перед подачей самим банкротом заявления, но уже в ходе самой процедуры. Это здания, сооружения, склады, теплицы, цеха, нежилые помещения, квартиры, много другого имущества и транспортные средства, составляющие целый парк…

По мнению Ильина, есть все основания для возбуждения уголовного дела. Ведь действия Сахно и Баженова явно вступают в противоречие с уголовным кодексом. Поэтому глава района и решил обратиться в полицию. Он требует провести проверку и привлечь указанных «героев» к уголовной ответственности. Кроме того, он просит принять меры к возмещению нанесённого ими ущерба Серпуховскому району. К его заявлению приложены все необходимые документы.

По мнению специалистов, «судебный процесс о рекультивации» на ТБО «Павловка» в 2012-2013 годах, был проведён юристами района безукоризненно. По нему можно пособия писать. Но, к сожалению, его материалы (впрочем, как и материалы других процессов, касающиеся свалок вблизи Съянова и Жёрновки) неопровержимо доказывают: ни властям городских округов Протвино, Пущино, Серпухов, ни региональным чиновникам доверять нельзя.

Эти субъекты готовы, простите за резкость, наложить на жизнь и здоровье жителей района ещё три кучи, но держать ответ за это или хотя бы прийти на помощь людям, оказавшимся в беде, как видно, не согласятся никогда. Вероятно, главная причина экологической катастрофы в Серпуховском районе в том, что такие люди, как Баженов и Жданов, путали муниципальную казну со своим карманом. И кажется, это - их главный мотив.

03 февраля 2017