Незнание законов или уклонение от ответсвенности?

Сотрудники текстильного производства в Серпуховском районе просят помощи у президента

В начале января этого года работники ОАО СТШО «Пролетарий» опубликовали на международном портале change.org своеобразный крик о помощи - петицию, адресованную первым людям государства и лично президенту Владимиру Путину. В своем обращении сотрудники предприятия просят «остановить беспредел энергетиков и предотвратить срастание судебной власти с корпорациями».

Дело в том, что когда-то градообразующее производство с более чем вековой историей на данный момент находится на грани исчезновения, по решению суда с начала года были заблокированы счета фабрики, а люди лишились рабочих мест.

Своими корнями проблема уходит в 2013 год. Монополисты в области энергопоставок «Мосэнергосбыт» и «МОЭСК» по каким-то причинам троекратно подняли тарифы на электричество за те же объёмы потребления. Руководство фабрики нашло выход, установив счётчики. Благодаря этому, в феврале 2014 года тарифная сетка вернулась к прежнему значению.

Ситуация получила неожиданное развитие в июне того же года. «Мосэнергосбыт» расторг договор, в результате чего предприятие лишилось подачи электричества, производство было остановлено, работники отправлены в недоплачиваемые отпуска, практически на год.

Новый договор был заключён лишь в 2015 году. Как гласит петиция, «Мосэнергосбыт» и «МОЭСК» сознательно занимались затягиванием этого процесса. В июле того же года «МОЭСК» направил «Пролетарию» финансовый иск по «бездоговорному потреблению» (в этом случае электросетевая компания рассчитывает оплату не по показаниям счетчиков, а по сечению кабеля) в размере 222 млн. рублей, за тот период, когда производство находилось «в простое». Такая сумма сопоставима со стоимостью всего предприятия, или же эквивалентна 27 годам затрат на электричество в его лучшие годы.

В 2016 году суд первой инстанции отклонил иск энергетической компании в полном объеме, но уже 13 декабря Десятый Арбитражный суд Московского округа отменяет решение первой инстанции и выносит судебный акт об удовлетворении интересов «МОЭСКа» в полностью. Счета «Пролетария» заблокированы, работники вновь распущены на неопределённый срок.

Редакции нашей газеты не удалось связаться с начальством «Пролетария», стационарный телефон производства не отвечал, мобильный директора - отключён. Поэтому мы обратились к стороне истца. Пресс-секретарь компании «МОЭСК» Елена Путинцева, объяснила позицию энергопоставщка:

- Это история из категории «незнание законов не освобождает от ответсвенности». Здесь вопрос к собственникам предприятия, которые не обращали внимание на то, что у них не оформлены договора энергоснабжения. Ответственность, которая за это грозит, чётко прописана в постановлении Российской Федерации. Наша компания не берёт цифры с потолка и руководствуется только нормативными актами. Этот федеральный закон был принят с целью сделать «бездоговорное» энергопотребление невыгодным. «МОЭСК» лишь исполнитель государственной воли. Начисления идут из расчёта гипотетического потребления, по сечению кабеля, а это превышает обычный уровень энергопотребления в разы. Руководство фабрики неоднократно было уведомлено Мосэнергосбытом о том, к каким последствиям может привести такая халатность.

В тексте петиции написано что производство бездействовало с июня 2014 по май 2015 года, но проверка энергопринимающих устройств доказала, что Пролетарий потреблял ресурсы в указанный период, общим объемом которых составляет 43,8 млн кВтч, а стоимость - 219,1 млн рублей.

- В связи с отсутствием оплаты наша компания вынужденно обратилась в арбитражный суд, - продолжает Елена. - Десятый арбитражный апелляционный арбитражный суд 13 декабря 2016 года постановил взыскать с ООО «Китеж» (компания к которой перешло имущество СТШО «Пролетарий») в пользу ПАО «МОЭСК» за неосновательное обогащение в сумме 219 116 798 рублей, плюс проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 3 465 210,44.

В связи с искажением информации в большинстве региональных СМИ «МОЭСК» опубликовал официальное положение о сложившейся ситуации на сайте компании в разделе новости от 23 января «О факте бездоговорного электропотребления СТШО «Пролетарий». Наша позиция регламентирована, компания действует строго в рамках закона. Не надо рассматривать нас, как абсолютное зло, здесь следует разбираться, умышленно ли пошли на это собственники предприятия. А не прикрываться работниками, которые даже не посвящены в суть проблемы, - заявила представитель пресс-службы.

Также нашему изданию стало известно, что в составленной петиции руководство фабрики, мягко говоря, лукавит. В частности, говоря о том, что своих рабочих мест лишилось 1,5 тысячи человек. На самом деле такой численностью кадров фабрика могла похвастать лишь в лучшие свои годы.

Или же руководство умышленно уклоняется от уплаты налогов. Ведь осуществляя свою деятельность на территории Пролетарского поселения, предприятие должно начислять 30% НДФЛ в бюджет муниципалитета. Поступления от «Пролетария» за последние несколько лет свидетельствую о том, что на фабрике трудятся 200-250 сотрудников с минимальной оплатой труда, которую кстати, регулярно задерживают. Массовые увольнения по собственному желанию из-за задержки зарплат, распространенное явление на этом производства.

Как говориться, у каждого своя правда, решать финансовые споры между текстильщиками и энергетиками, а также выявлять виновных предстоит соответствующим органам. Налицо остаётся лишь один факт, не требующий доказательств - сотни людей остались без работы и средств к существованию.

03 февраля 2017