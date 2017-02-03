Ночью пропал «Рено Дастер»

Выйдя сегодня утром из дома, серпухович не обнаружил своей машины

Автомобиль «Рено дастер» синего цвета 2012 года выпуска был похищен в период с 21.30 вчерашнего дня до 7.00 сегодняшнего. Преступление произошло на неохраняемой стоянке на улице Космонавтов возле дома № 27.

По статистике автомобили этой марки входят в число самых угоняемых. В прошлом году один автомобилист уже лишился своего «Рено дастер».

Всем, кто обладает какой-либо информацией о совершенном преступлении просим сообщить по телефонам дежурных частей Межмуниципального управления МВД России «Серпуховское»: 102, 35-26-23, 35-46-60, Пущино: 73-05-35 или 112.

03 февраля 2017