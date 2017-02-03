Одной судьбой соединённые могилы

Жительница Дракино впервые рассказала о неизвестном захоронении времён Великой Отечественной войны на её огороде

В заснеженном селе Дракино тихо и малолюдно. В часы дневные людей на улице совсем нет.

Мы ищем дом Антонины Сергеевой, а спросить, где он, не у кого. Правда, есть один ориентир: всегда расчищенная дорожка к нему. Похоже, вот и она. Ведёт к старенькому крылечку дома, которому явно за сто лет перевалило.

- Проходите, жду, - на стук в дверь отзывается хозяйка, - я с утра снежок почистила, хоть подышала.

Эта её реплика заставляет оглянуться назад: перед домом всё действительно выскоблено. Ничего удивительного, если не брать в расчёт тот факт, что Антонине Николаевне в этом году стукнет 90. Но на столь серьёзный возраст она никак не тянет: быстра в движениях, с хорошим чувством юмора, чётко ориентирующаяся во всех современных реалиях.

К нашему приезду явно готовилась: тёмно-синее с чёрными вкраплениями трикотажное платье сигнализировало, что доставали наряд из укромного места, и делается это не часто. На плите на маленьком огне стоит, подогреваясь, чайник. В доме - ни пылинки. Очень уютно, спокойно, всё располагает к разговорам о тайне, которую хозяйка хранила долгие годы.

Три пушки в огороде

- Всё, сил моих больше нет, не могу молчать, - это заявление заставляет судорожно схватиться одновременно за блокнот и диктофон. Не каждая встреча - исповедальная. - Стояла осень сорок первого, мне было 13 лет. Война. Немцы рядом, в Волковском. У нас, как у большинства местных, усадьба большая, под огород, под картошку - сорок соток. Наши артиллеристы на ней и обосновались, три пушки вкопали. То они стреляют, то немец. Мы на огород даже не совались - страшно. Брат сбоку от дома яму выкопал, в ней мы и прятались во время обстрелов. В подпол лезть опасались, вдруг дом разбомбят, нас завалит.

В один из дней немецкий самолёт долго над деревней кружил, высматривал что-то. А потом как дал по нашим пушкам… Мы туда после бомбёжки не совались. А тут бойцы как-то быстро собрались и ушли из Дракина. Вместо артиллеристов лётчики заехали. И они на усадьбу к пушкам не ходили. Там, кстати, только одна, развороченная во время обстрела, и осталась, другие наши бойцы с собой забрали. Так осень и зима прошли.

А меня любопытство съедает, решила пойти взглянуть, что да как. Зима к концу подходила, снег растаял. Ну, я иду и вижу, что могила осыпалась. Да-да, ошибки быть не могло, это была могила. Похоже, в тот обстрел, когда пушку разворотило, был и боец убит. Его прямо на огороде товарищи и схоронили. Почему-то нам ничего не сказали, может, надеялись, что ненадолго уходят? Ну, не знаю деталей.

Если честно, я очень испугалась. Решила не говорить никому, что увидела, даже матери. Девчонка, что там в голове было, уже и не вспомню. Видели ли потом могилу братья, мать, не знаю. Никаких разговоров дома не вели на эту тему. Потом место это как-то сравнялось, и мы там продолжали картошку сажать, а позже кормовые травы для коровы.

Годы прошли, мне покоя не стало. Может, лежит он там, всеми забытый, неупокоенный по-человечески. Надо бы перезахоронить. Может, и у брата моего такая же судьба?

«Маму в Кремль приглашали»

Антонина Николаевна делает паузу, уходит в другую комнату. В повисшей тишине слышно, как где-то в сенцах мяукает кошка. Соседская, пояснит вернувшаяся хозяйка. Дом сгорел, а кошка осталась, вот и кормит её бабушка Тоня.

На кухонный стол, покрытый клеёнкой, расцвеченной крупными подсолнухами, ложатся повидавшие виды бумаги.

- Похоронка на Васю, польская открытка от него, письмо комроты,- перечисляет Антонина Николаевна, бережно поглаживая листы.

И начинает другой рассказ, вставляя в него разрозненные эпизоды из собственной жизни, которые бережно хранит ни капельки не замутненная годами память.

- Моя мама 95 лет прожила. Четверых детей после смерти отца, который умер от крупозного воспаления лёгких еще в 33-м, поднимала: меня и трех братьев. Старший - Сергей - воевал, его сразу, в 41-м и забрали. Трижды ранен был, но вернулся домой. Вася годом позже рождён. Он следом за Сергеем воевать ушел. Не вернулся, в Польше погиб. Я про него отдельно расскажу. Николай меня на год моложе. Он в строительстве МГУ участвовал, когда на срочную призвали. Я его навещать в Москву ездила. Помню, там уже много этажей было, где искать брата, не представляла. Мне бригадир говорит, он в роте маляров, сейчас они на обед пойдут, высматривай. Повидались, столько радости было!

- Мне до сих пор маму жалко, - Антонина Николаевна продолжает перебирать истертые на сгибах листы. - Она труженица была большая. Марфой Федоровной звали. Её даже в Кремль приглашали. Она телят без отхода выращивала. За это награду заслужила - отрез на платье. А так мама и дояркой работала, и конюхом, и телят пасла.

До войны мы тяжело жили, на одних, считай, овощах. Правда, коровка выручала. Щи молочком белили, суп. Картошку со сметаной - в печь, а потом не оторвать от такой вкуснятины. Свеклу сахарную сеяли, её в чугуне большом запаривали - тоже объеденье. Нет, чай с ней не пили, для этого морковь была, которую натирали, сушили, а потом заваривали.

Мамка такая рукодельная была, обязательно чем-нибудь да накормит нас, ребят. Денег на муку нет, так она пирожки из картошки лепила. Натрёт её, под груз положит, дождётся, когда вся влага вытечет, лепить начинает. Внутрь начинка из капусты или ещё из чего, что под рукой. Горячие пирожки - объеденье. Холодные синими становились, но всё равно вкусно.

В войну мамку поставили для бригады готовить. Какой она хлеб пекла! Бывало трактористов, прицепщиков накормит, идёт женщин с покоса встречать. Им по куску выдаст. Умерла уже, а её все добрым словом вспоминали. Меня с братом пышками кормила: чтобы припёка побольше было, сварит картошку, помнёт её, и в квашню. Пышки с корочкой получались. Съедим по одной с братом - и сыты. Это я про Николая. Старшие-то воевали. А в 44-ом, 31 августа на Васю похоронка пришла. Вот, читайте.

Антонина Николаевна протягивает документ, судя по подписям и штампу, пришедший из Серпуховского военкомата. В нём говорится, что погиб Василий Сергеев в Польше. Похоронен в 100 метрах южнее села Костусин. Название воеводства затёрлось, не читается. Собеседница, горько вздохнув, в тысячный, наверное, раз пытается разобрать расплывшиеся буквы, не забыв погордиться, что, вот, без очков после операции на глаза в свои без малого девяносто читает.

Письмо командира роты

Оставив попытки, берется за другой листок. Это письмо от комроты брата.

«Тоня, сегодня я получил случайно ваше письмо, которое писали Васе, своему родному брату. Тоня, не горюй очень, твой брат Вася погиб смертью храбрых в бою, 2 сентября в бою за деревню Золонче Радзыминского района, в 18 километрах восточней Варшавы и в 6 км от (зав.? зел?- нечитаемые три буквы) Буга, на восточной окраине деревни, в 10 метрах от речушки Пулко, возле крайнего домика его могилка. Могилку украсили венком его боевые товарищи, в 11 часов ночи простились как со своим лучшим и любимым братом. Я и его товарищи поклялись и решили за товарища отомстить. Тоня, если хочешь узнать, что не ясно, пиши в часть и мне лично, я отвечу.

До свидания, командир роты, гвардии лейтенант Романенко Михаил Тимофеевич».

- Видите, его там лучшим считали! - Гордится Антонина Николаевна.- Вы заметили, что деревни разные названы в письме и похоронке? У меня душа изболелась. Вот какой-то солдатик у меня в огороде закопан, а вдруг его кто-то разыскивает? И наш Васенька возле чьего-то дома закопан, чужие ноги топчут его… Не могу думать об этом спокойно. Надо что-то делать. Как добиться, чтобы на моём огороде могилку раскопали? Чтобы по-людски бойца перезахоронить?

А вы точно её место помните? Интересуемся у бабушки Тони. Получаем утвердительный ответ. Первый порыв - идти на огород, посмотреть, что к чему. Но за окном такие сугробы, как говориться, по самое не могу. Придётся ждать весны.

«ЭКСГУМАЦИЯ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНА»

А пока состоялся разговор с военным комиссаром Серпухова Александром Лессовым.

- Александр Анатольевич, что можно в данной ситуации предпринять?

- Эксгумация вполне реальна. Мы можем свести с поисковиками, у которых есть и навыки, и специализированное оборудование. Но придётся ждать конца зимы.

- Как думаете, почему разночтения в письме от комроты и похоронке?

- Скорее всего, человеческий фактор. Как писарь записал, так и отправили. Тут надо на письмо опираться. Его автор не мог координаты напутать.

- Реально начать поиски места захоронения Василия Сергеева?

- Через Интернет, вполне. Могут откликнуться волонтёры, поисковики, которые этим занимаются.

04 февраля 2017