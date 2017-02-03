Сотрудника миграционной службы обвинили в мздоимстве

Дело о взятках с клининговой фирмы передано в суд


Серпуховской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника межрайонного отдела контроля за пребыванием иностранных граждан УФМС России по Московской области Дмитрия Старка. Ему предъявлено обвинение по статье 290 ч. 3 УК России «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия» и статье 290 ч. 5 «Получение должностным лицом за незаконные действия взятки в крупном размере, совершенное с ее вымогательством».

По версии следствия в 2015 году Старк в микрорайоне Ивановские Дворики Серпухова неоднократно получал от директора клининговой компании взятки, в том числе в крупном размере, за непривлечение к административной ответственности и покровительство.

Сейчас дело передано в суд.

 

03 февраля 2017



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