Сотрудника миграционной службы обвинили в мздоимстве

Дело о взятках с клининговой фирмы передано в суд

Серпуховской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника межрайонного отдела контроля за пребыванием иностранных граждан УФМС России по Московской области Дмитрия Старка. Ему предъявлено обвинение по статье 290 ч. 3 УК России «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия» и статье 290 ч. 5 «Получение должностным лицом за незаконные действия взятки в крупном размере, совершенное с ее вымогательством».

По версии следствия в 2015 году Старк в микрорайоне Ивановские Дворики Серпухова неоднократно получал от директора клининговой компании взятки, в том числе в крупном размере, за непривлечение к административной ответственности и покровительство.

Сейчас дело передано в суд.

03 февраля 2017