Кто такой Жариков?

Всё, что вы хотели знать о подольском костяке серпуховской администрации, который за собой перетащил глава Серпухова Дмитрий Жариков

Все помнят массовую зачистку сотрудников городской администрации Жариковым. Едва он занял должность мэра, полетели головы заместителей, оставшихся от прежних руководителей. В считанные дни их места заняли новые люди, привезённые из Подольска. По нашей информации, градоначальник распределил между ними разные экономические сферы города, и каждый зам ответственен за определённые коммерческие объекты. Кому-то отошли торговые центры, кому-то заводы и малый бизнес, кому-то - образование, спорт и т.д. Один из последних и наиболее вопиющих случаев - заход на директора Губернского колледжа. Люди Жарикова прямым текстом просили Александра Ивановича начать платить налоги в город, но получили отказ. В результате Александр Иванович оказался в больнице, где находится и в данный момент. Различные источники, знакомые с предыдущими подвигами подольчан, не стесняясь, называют их «несостоявшимися людьми». Впрочем, обо всём и обо всех по порядку.

Итак, настало время подробно поговорить про каждого члена подольской команды в отдельности и попытаться понять, за что в реальности они отвечают. Но начнём с зарплат. Известно, что заместители Павла Залесова зарабатывали порядка 60-80 тысяч рублей на нос. Сколько заработали ставленники Жарикова в 2016 году, пока не представляется возможным узнать - декларации ещё не опубликованы, но можно смело утверждать, что ещё больше. Зато в свободном доступе есть «ведомость» за 2015 год. И, надо признать, ребята имеют значительно больше своих предшественников. Каждый за год заработал больше миллиона. И недаром, как опубликовало издание «Подмосковье сегодня», серпуховские чиновники занимают почётное 23-е место по уровню зарплат в области (из 64), в то время, как Протвино, Серпуховский район и Пущино находятся в рейтинге значительно ниже.

В порядке дороговизны и ценности для градоначальника и расположим сотрудников. И заодно вспомним, какие характеристики он им сам дал во время интервью «Оке-инфо». Начнём, естественно, с главного подольчанина.

Жариков переместился в должность главы Серпухова с должности заместителя главы Подольска по правовым вопросам и обеспечению деятельности администрации. По нашим данным, он в первую очередь отвечал за имущественные вопросы. И никого не должен удивлять массовый снос палаток и торговых павильонов по всему Серпухову. Если кто-то наведывался в последнее время в Подольск, то попросту не мог не заметить, что город заполонили ларьки. Та же история ждёт и наш город. Вместо старых палаток появятся новые, которыми будут владеть не местные бизнесмены. Все действия координируются «подольскими пацанам», схема отработана годами.

Первостепенная задача, поставленная перед Жариковым - помощь в объединении Серпухова и Серпуховского района в единое целое. У Жарикова имеется опыт в подобных делах, он был не последней фигурой в образовании Большого Подольска. И не скрывает, что объединение произошло без учёта мнения жителей.

- Я немножко поучаствовал в процессах объединения в Подольске, и там действительно инициатива, первое обращение на адрес губернатора, было подписано главами города, района и Климовска, - признавался Жариков в интервью «Оке-инфо».

- Но это не жители, не население...

- Извините, так тоже неправильно говорить, если мы говорим о вопросах самоуправления, конструкции 131 закона. Если население выбирает власть, депутатов, главу, Совет депутатов, то делегирует свои некоторые полномочия и уполномочивает главу.

Чтобы организовать процесс, нужна работоспособная команда верных людей. Вот что Дмитрий Вячеславович говорил нам на этот счёт.

- Моей первой задачей было сформировать рабочую команду. Смазать, так называемую, телегу, чтобы она наконец-таки поехала, что позволит оперативно решать задачи, которые ставятся и областью, и жителями города, - подтвердил на тот момент исполняющий обязанности главы Жариков.

- Обычно на такие вакансии проводится конкурс, - резонно заметили мы.

- Обычно. Закон не предъявляет прямых требований на эту тему. Вы поймите, что заместитель - это тот человек, на которого ты можешь положиться. Я не говорю о какой-то личной преданности. Но ты должен оценивать его как профессионала. Я могу пригласить друзей на работу, но это не значит, что друзья являются профессионалами и будут выполнять свои должностные обязанности, как это требуется. Поэтому я пригласил профессионалов. У меня личных, семейных отношений ни с кем нет. Да, я их знаю, знаю по работе, знаю давно. С кем-то работал на прежнем месте, с кем-то познакомился ещё во время прохождения службы в армии.

То есть, по сути, Жариков и привёл друзей, сведущих в самых разных областях, хотя прямым текстом этого не сказал. И все - из Подольска. И что самое интересное, он не скрывал, что они ежедневно мотались домой и обратно на казённых машинах.

- Кто-то из заместителей снимает квартиры здесь, кто-то подыскивает жильё. Но в Серпухове не так просто снять квартиру. Я удивился, когда сам с этим столкнулся, - признался будущий полноценный мэр. - Пока не снял - не могу найти квартиру. Хотел бы, чтобы это была хорошо отремонтированная квартира, чтобы не было головной боли из-за текущего крана или ремонта. Микрорайон? Любой, но желательно в центре.

Впрочем, сейчас, по нашей информации, жилищный вопрос частично решён. Идеальное жильё нашлось в районе Питомника, в одном из элитных домов, построенных Игорем Ермаковым. Вечерами Жарикова можно встретить, закупающим продукты в универсаме, что прямо при входе в парк. В том же доме, насколько нам известно, время от времени квартирует и его заместитель Олег Сотник (возможно, именно с ним Жариков разделял тяготы армейской службы, раз тот удостоился таких почестей).

Впрочем, и они периодически ездят в Подольск, тогда как остальные делают это на постоянной основе. В какую суммы обходится подобное удовольствие городской казне, мы подробно рассказали в статье «Почём чиновничий членовоз», которая вышла в прошлом номере.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

03 февраля 2017