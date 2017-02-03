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Близ Шараповой Охоты появится временный объезд
На период производства работ до 15 декабря 2017 года по объекту «Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин на 33 км участка от Каширского шоссе до Симферопольского шоссе, Московская область» будет осуществлено переключение движения автомобильного транспорта с существующей трассы на временную объездную дорогу, включая движение через временный железнодорожный переезд (88 км участка Москва-Серпухов, вблизи посёлка Шарапова Охота, Серпуховский район).
Переключение движения будет осуществляться 7 февраля 2017 года в период с 12.00 до 14.00 часов.
07 февраля 2017
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