Близ Шараповой Охоты появится временный объезд

На период производства работ до 15 декабря 2017 года по объекту «Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин на 33 км участка от Каширского шоссе до Симферопольского шоссе, Московская область» будет осуществлено переключение движения автомобильного транспорта с существующей трассы на временную объездную дорогу, включая движение через временный железнодорожный переезд (88 км участка Москва-Серпухов, вблизи посёлка Шарапова Охота, Серпуховский район).

Переключение движения будет осуществляться 7 февраля 2017 года в период с 12.00 до 14.00 часов.

07 февраля 2017