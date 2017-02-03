Грязные руки. Чистая совесть

В Серпуховском районе дадут возможность рассчитаться с долгами за коммуналку собственным трудом

Проблема неплательщиков стоит остро не только в наших краях. Решают её обычно кардинальными мерами, через суды. Правда, толку от этого не всегда много. Да и подходит этот метод лишь для самых злостных, тех, кто не платит принципиально.

А что делать, если человек и рад был бы рассчитаться с коммунальщиками, но экономические условия сегодняшней жизни ставят его в тупик? Нестабильное финансовое положение отдельных отраслей производства негативно отражается на предприятиях и выполнении ими своих обязательств перед сотрудниками: задерживают зарплаты, проводят сокращения.

О новом проекте, который должен стать обоюдовыгодным способом решения ситуации с долгами в Серпуховском районе рассказал генеральный директор МУП «РКЭУ» Роман Баринов:

- На сегодняшний день сумма долгов жителей перед нашим предприятием составляет почти 200 миллионов рублей. Просто душить через Арбитражные суды, судебных приставов есть смысл только тех, кто не платит принципиально. В действительности людей, которые стали должниками не по своей воле, очень много. Разумеется, есть такие способы, как субсидии, субвенции. Но они работают только в том случае, когда у человека доход ниже определённого уровня. Если люди просто не получают зарплату по независящим от них причинам, этот механизм не применить.

Решение нашей серьёзной проблемы подсказала сама жизнь. Идея предложить людям отработать часть долга, в случае небольшой суммы и весь целиком, не нова, это уже применялось некоторыми организациями.

Сказать наверняка, что такой метод будет испробован и на нашем предприятии, мы сможем лишь спустя некоторое время. Сперва нужно пройти три этапа подготовки проекта к реализации: юридический, технический и экономический. Мы сейчас только в начале пути: разбираемся, как это следует правильно оформить с юридической точки зрения.

Следующим этапом станет выбор работ, которые мы сможем предложить для выполнения должникам. Здесь необходимо учитывать, что есть объекты, на которых посторонним вообще быть не положено, поэтому придётся быть предельно избирательными. Скорее всего, летом это будут земляные работы, если дебитор окажется квалифицированным сварщиком, почему бы ему не потрудиться в соответствии со своей профессией.

Последним станет определение конкретных сумм, сколько будет стоить работа неплательщика. Если цифру занизить, то никто не захочет к нам приходить, если, наоборот, завысить, то уже нам не выгодно.

На все эти этапы уйдёт достаточное количество времени.

Если всё получится, то этот механизм должен стать неплохим дополнительным способом решения проблемы огромных долгов за коммунальные услуги в Серпуховском районе.

04 февраля 2017