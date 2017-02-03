Конкурс посвящён гаичке

Приокско-Террасный заповедник объявил 2 февраля новый конкурс. На этот раз он посвящён птице года-2017. Напомним, что на троне пернатых находится буроголовая синичка-гаичка или как её ещё называют, пухляк.

Конкурс состоит из двух номинаций - лучший рисунок и лучшая аппликация. К ним можно добавить своего рода комментарий в виде слогана, стихотворения или рассказа из нескольких строк. От каждого автора принимается не больше одной работы.

Продлится конкурс до 1 апреля нынешнего года. Практически всё это время на официальном сайте заповедника будет идти онлайн - голосование. Подведение итогов состоится 3 апреля. Работа, собравшая наибольшее количество откликов, получит приз зрительских симпатий и подарок от Приокско-Террасного.

Победителей конкурса, завоевавших призовые места, ждут дипломы и сувениры.

04 февраля 2017



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