Отгадай загадку!

«Ока-инфо» начинает розыгрыш ценных призов

Не будем нарушать традиции и поздравим всех мужчин и женщин с наступающими праздниками: 23 февраля и 8 марта. Мы приготовили для вас ценные призы от наших спонсоров, но для того, чтобы их получить, вам нужно отгадать наши загадки.

Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете мужчин и женщин, так или иначе, связанных с газетой «Ока-инфо». Это и будет темой наших загадок.

Условия: в №3 от 30.01.2017 вышли первые три вопроса, а также в следующих трех номерах вы найдёте вопросы и подсказки на заданную тему. Для получения приза необходимо отгадать пять загадок, опубликованные в №№ 3-7. Ответы принимаются до 28 февраля на электронную почту: oka-reklama@mail.ru

1 марта все правильно ответившие получат приглашение на участие в розыгрыше призов, который состоится 3 марта. Без подарка никто не останется!

На этой неделе мы приготовили три фотографии, ваша задача ответить: «Какое отношение имеют эти люди к газете «Ока-инфо»?

Подсказка: одного из этих людей можно найти в №51 от 30.12.2016.

05 февраля 2017