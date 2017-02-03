Пикета в Красногорске не избежать

Таксоматорные фирмы недовольны действиями подмосковных властей

Речь идёт о введении обязательного единого белого цвета для такси в Московской области. Законопроект был принят Мособлдумой в трёх чтениях 19 января и сейчас находится на подписи у губернатора Андрея Воробьёва.

«Введение единой цветовой гаммы позволит создать узнаваемый бренд легкового такси Московской области. В результате диалога с представителями транспортных компаний и Ассоциацией таксистов Подмосковья было принято решение использовать белый цвет: учитывая, что он является основным используемым заводами изготовителями легковых автомобилей, предлагаемая цветовая гамма не повлечёт существенной нагрузки на малый и средний бизнес» - успокаивал водителей подмосковный министр транспорта Михаил Олейник.

Помимо основного белого цвета, законопроект предполагает нанесение на боковые поверхности автомобиля светоотражающие полосы жёлтого цвета, а также тёмного-серого цвета на нижней части кузова.

Внедрение закона рассчитано на 5 лет. К этому сроку все такси в регионе должны иметь указанные выше отличительные черты. До этого момента перекрашивать автомобили не надо. Требование к внешнему оформлению машины будет распространяться только на вновь оформляемые транспортные средства, и не обяжет перевозчиков перекрашивать уже приобретенные и эксплуатируемые автомобили.

Организаторы пикета считают, что данный закон был принят без предварительного обсуждения с таксомоторным сообществом и общественных слушаний. Так же по мнению пикетчиков, закон лишит многих водителей возможности легального заработка и повлечёт за собой передел рынка, рост цен на услуги такси и существенное ухудшение условий обслуживания пассажиров.

Так или иначе, согласно ФЗ №34 субъект Российской Федерации имеет право устанавливать цветовую гамму для такси. К какой гамме цветов относится белый цвет, закон не уточняет.

Пикет состоится 6 февраля по адресу Красногорск, бульвар Строителей, 1, в 13.00.

05 февраля 2017