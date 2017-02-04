Кто такие Сотник и Севрюгин?

Всё, что вы хотели знать о подольском костяке серпуховской администрации, который за собой перетащил Дмитрий Жариков

Самый зажиточный и, по нашей информации, самый приближённый заместитель мэра Серпухова. Да что там, за 2015 год он положил себе в карман даже больше, чем сам глава. Биографических данных Олега Анатольевича сайт серпуховской мэрии, к сожалению, не разместил. Известно лишь, что он курирует вопросы благоустройства и чаще остальных получает нагоняи от большого босса на оперативных совещаниях, хотя и смотрится это всё в известной степени наигранно.

- Пригласил человека, который знает эту работу. Дадим ему какой-то период времени и оценим результаты, - такую характеристику дал ему мэр Дмитрий Жариков в интервью нашему изданию.

Известно, что ранее Сотник возглавлял муниципальное унитарное жилищно-ремонтное предприятие №3 в Подольске. О его успехах и достижениях нигде невозможно найти ни слова. Правда, на одном из подольских форумов есть два отзыва о деятельности этого человека, датированные 2014 годом.

«Это как понимать, г. Сотник, снег идёт всего два дня, а вы уже размазываете кашу по тарелке. 11.12.2014 снег убрали везде (хорошо) во второй половине дня. 12.12.2014 снег убрали только перед подъездами 2 на 2 метра. Мы вас дёргать не будем. Мы просто будем фотографировать, потом пошлём всё Воробьёву, и будет вам и лицензия, и счастье (до Нового года). Участок указывать пока не будем. Такая ситуация практически по всем Шепчинкам», - это первый.

«Никакого профессионализма. 4 месяца, а может и больше делают теплоснабжение от ул. Литейной до ул. Народной. Тепла ещё не одного дня не было. Почему мы должны страдать и ждать, когда дадут тепло. Господин Сотник Олег Анатольевич, а у тебя тепло в твоей квартире?», - второй.



Впрочем, что-то подсказывает: Сотник отвечает далеко не только за благоустройство. Возможно, в его обязанности входят функции, о которых мы попросту не знаем. Такие выводы можно сделать из истории со сгоревшей столовой в мэрии. Когда наш корреспондент подъехал на место во время пожара, там почему-то оказался только один чиновник - Олег Сотник. Он невозмутимо сказал, что внутри проходят учения. На вопрос о едком дыме, валящим из-за дверей, ответил, что туда попросту закинули учебную дымовую шашку. Но в то же время пожарные подтвердили, что на самом деле полностью выгорело помещение столовой. Почему там оказался человек, ответственный за благоустройство, абсолютно непонятно. Зачем он нагло врал, тоже.

Зато когда на нашем сайте появилась статья о пожаре, тут же начали раздаваться звонки с просьбами убрать материал с сайта. И больше эту тему никто не поднимал. Все вышеперечисленные события выглядят довольно странно и наталкивают на различные мысли. Помещение, к слову, пустует и по сей день, а наши подольчане высокого ранга питаются в заведении через дорогу от администрации, называется «Fresh». Там как-то официантка вылила на Сотника тарелку супа. То ли он ей по-человечески неприятен был, то ли испугалась и вздрогнула. Там же вынуждены столоваться и многие сотрудники мэрии. И до сих пор не понятно, что же именно произошло со столовой. Несчастный случай или...

- На вопросы обеспечения безопасности мной был приглашён человек, который всю сознательную жизнь проработал в системе обеспечения безопасности. Который является просто профессионалом. Последнее место службы - заместитель начальника управления службы собственной безопасности ГУВД Москвы. В его компетентности, наверное, сложно сомневаться, - так охарактеризовал Севрюгина непосредственный начальник в том же самом интервью.

Небольшого росточка, сутулый, с маленькими глазками, но очень хитрым взглядом - таким видится Севрюгин сотрудникам администрации. Предыдущее место работы говорит о нём многое. Главный многостаночник Жарикова. Лично курировал вопросы с установкой дверей в кабинетах во время ремонта, уговаривал избавиться от старых железных дверей и установить новые деревянные, ключи от которых хранились бы у него. Согласились, правда, не многие.

Поговаривают, что запрет на курение возле мэрии - его затея. Теперь сотрудники должны отходить за автостоянку. Курировал демонтаж герба Серпухова со здания мэрии. Пытается выглядеть вежливым и протягивает руку даже тем, кто ему не нравится.

На то он и безопасник, чтобы многие детали его биографии были глубоко запрятаны от глаз простых смертных. Но, учитывая, что в его сферу деятельности входит решение десятков вопросов, поговаривают, что именно он приложил руку к увольнению начальницы пресс-службы городской администрации Натальи Родиной. Свидетели не раз и не два видели, как девушка выходила заплаканной из его кабинета. А затем и вовсе работы лишилась.

04 февраля 2017