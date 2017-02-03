Бонус для пенсионеров
Магазины «Браво» готовы помочь пожилым людям не словом, а делом
Хоть День пожилого человека в России отмечают осенью, делать старшему поколению приятное можно и нужно в любое время года. Например, магазин «Браво» в течение всего февраля будет дарить пенсионерам накопительные скидочные карточки. Вроде бы и мелочь, а приятно, тем более, что для получения такой карточки не нужно совершать никакую покупку.
- Просто приходите в магазин, предъявляйте на кассе своё пенсионное удостоверение и получайте карточку, а с ней уже можете совершать покупки, - пояснила кассир магазина «Браво-Центр».
Возможно, кому-то покажется, что магазин строительных и отделочных материалов - не самое актуальное место для пенсионеров. Они чаще наведываются в аптеку или продуктовый универмаг.
- На самом деле, пенсионеров у нас бывает немало, - возразил консультант магазина Сергей. - И за хозтоварами приходят, и за отделочными материалами. Пик, конечно, в весенне-летний период. Огород - традиционно вотчина пенсионеров и зрелых людей.
В «Браво» уже завезли знаменитые теплицы из поликарбоната, а также отдельные каркасы для них.
- А я сюда хожу за семенами, благо, живу недалеко, - поделилась опытом пенсионерка Клавдия Алексеевна из Большевика. - Мне девочки всегда советуют очень хорошие свеженькие семена.
Удобрения, палеты для рассады, грунт, шланги, тяпки, лопаты, мотыги, укрывной материал - как подумаешь, сколько всего нужно, чтобы огород процветал, так и обрадуешься возможности сэкономить благодаря дисконтной карте.
Сберечь денежку можно и другим путём. Рачительные хозяева задолго до посадочного сезона начинают запасать полезные для дачи вещи. Вы знали, что луковая шелуха может стать прекрасной плодородной добавкой для почвы? А ещё её можно использовать как эффективное средство от тли. Двести грамм заварки заливаем литром теплой воды и настаиваем 15 часов. Экологически чистое средство от летающих вредителей готово. Правда, применять его нужно сразу после приготовления.
Напрасно недооценённой остаётся и обычная чайная заварка. Между тем, эта субстанция, богатая магнием, железом, кальцием, калием, марганцем, может существенно повысить плодородность почвы. Спитой чай нужно высушивать и хранить в сухом помещении до посадочного сезона. Затем заварка просто высыпается на взрыхлённую почву из расчёта 0,5 кг на квадратный метр.
- А ещё я собираю всякую посуду, особенно пластиковые бутылки, - поделилась своими изобретениями Клавдия Алексеевна. - Тазики или большие миски буду использовать как вазоны для однолетников и земляники, а из обычных пластиковых бутылок хочу сделать бордюр. Соседка вкопала вдоль грядок и покрасила - очень нарядно вышло. Ещё после ремонта у сына осталось несколько расколотых кафельных плиток - я их забрала, выложу мозаику на дорожке. И ходить удобно в непогоду, и оригинально. У русского человека чем меньше возможностей, тем лучше фантазия работает.
04 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).