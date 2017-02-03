Бонус для пенсионеров

Магазины «Браво» готовы помочь пожилым людям не словом, а делом

Хоть День пожилого человека в России отмечают осенью, делать старшему поколению приятное можно и нужно в любое время года. Например, магазин «Браво» в течение всего февраля будет дарить пенсионерам накопительные скидочные карточки. Вроде бы и мелочь, а приятно, тем более, что для получения такой карточки не нужно совершать никакую покупку.

- Просто приходите в магазин, предъявляйте на кассе своё пенсионное удостоверение и получайте карточку, а с ней уже можете совершать покупки, - пояснила кассир магазина «Браво-Центр».

Возможно, кому-то покажется, что магазин строительных и отделочных материалов - не самое актуальное место для пенсионеров. Они чаще наведываются в аптеку или продуктовый универмаг.

- На самом деле, пенсионеров у нас бывает немало, - возразил консультант магазина Сергей. - И за хозтоварами приходят, и за отделочными материалами. Пик, конечно, в весенне-летний период. Огород - традиционно вотчина пенсионеров и зрелых людей.

В «Браво» уже завезли знаменитые теплицы из поликарбоната, а также отдельные каркасы для них.

- А я сюда хожу за семенами, благо, живу недалеко, - поделилась опытом пенсионерка Клавдия Алексеевна из Большевика. - Мне девочки всегда советуют очень хорошие свеженькие семена.

Удобрения, палеты для рассады, грунт, шланги, тяпки, лопаты, мотыги, укрывной материал - как подумаешь, сколько всего нужно, чтобы огород процветал, так и обрадуешься возможности сэкономить благодаря дисконтной карте.

Сберечь денежку можно и другим путём. Рачительные хозяева задолго до посадочного сезона начинают запасать полезные для дачи вещи. Вы знали, что луковая шелуха может стать прекрасной плодородной добавкой для почвы? А ещё её можно использовать как эффективное средство от тли. Двести грамм заварки заливаем литром теплой воды и настаиваем 15 часов. Экологически чистое средство от летающих вредителей готово. Правда, применять его нужно сразу после приготовления.

Напрасно недооценённой остаётся и обычная чайная заварка. Между тем, эта субстанция, богатая магнием, железом, кальцием, калием, марганцем, может существенно повысить плодородность почвы. Спитой чай нужно высушивать и хранить в сухом помещении до посадочного сезона. Затем заварка просто высыпается на взрыхлённую почву из расчёта 0,5 кг на квадратный метр.

- А ещё я собираю всякую посуду, особенно пластиковые бутылки, - поделилась своими изобретениями Клавдия Алексеевна. - Тазики или большие миски буду использовать как вазоны для однолетников и земляники, а из обычных пластиковых бутылок хочу сделать бордюр. Соседка вкопала вдоль грядок и покрасила - очень нарядно вышло. Ещё после ремонта у сына осталось несколько расколотых кафельных плиток - я их забрала, выложу мозаику на дорожке. И ходить удобно в непогоду, и оригинально. У русского человека чем меньше возможностей, тем лучше фантазия работает.

04 февраля 2017