Бонус для пенсионеров

Магазины «Браво» готовы помочь пожилым людям не словом, а делом


Хоть День пожилого человека в России отмечают осенью, делать старшему поколению приятное можно и нужно в любое время года. Например, магазин «Браво» в течение всего февраля будет дарить пенсионерам накопительные скидочные карточки. Вроде бы и мелочь, а приятно, тем более, что для получения такой карточки не нужно совершать никакую покупку.

- Просто приходите в магазин, предъявляйте на кассе своё пенсионное удостоверение и получайте карточку, а с ней уже можете совершать покупки, - пояснила кассир магазина «Браво-Центр».

Возможно, кому-то покажется, что магазин строительных и отделочных материалов - не самое актуальное место для пенсионеров. Они чаще наведываются в аптеку или продуктовый универмаг.

- На самом деле, пенсионеров у нас бывает немало, - возразил консультант магазина Сергей. - И за хозтоварами приходят, и за отделочными материалами. Пик, конечно, в весенне-летний период. Огород - традиционно вотчина пенсионеров и зрелых людей.

В «Браво» уже завезли знаменитые теплицы из поликарбоната, а также отдельные каркасы для них.

- А я сюда хожу за семенами, благо, живу недалеко, - поделилась опытом пенсионерка Клавдия Алексеевна из Большевика. - Мне девочки всегда советуют очень хорошие свеженькие семена.

Удобрения, палеты для рассады, грунт, шланги, тяпки, лопаты, мотыги, укрывной материал - как подумаешь, сколько всего нужно, чтобы огород процветал, так и обрадуешься возможности сэкономить благодаря дисконтной карте.

Сберечь денежку можно и другим путём. Рачительные хозяева задолго до посадочного сезона начинают запасать полезные для дачи вещи. Вы знали, что луковая шелуха может стать прекрасной плодородной добавкой для почвы? А ещё её можно использовать как эффективное средство от тли. Двести грамм заварки заливаем литром теплой воды и настаиваем 15 часов. Экологически чистое средство от летающих вредителей готово. Правда, применять его нужно сразу после приготовления.

Напрасно недооценённой остаётся и обычная чайная заварка. Между тем, эта субстанция, богатая магнием, железом, кальцием, калием, марганцем, может существенно повысить плодородность почвы. Спитой чай нужно высушивать и хранить в сухом помещении до посадочного сезона. Затем заварка просто высыпается на взрыхлённую почву из расчёта 0,5 кг на квадратный метр.

- А ещё я собираю всякую посуду, особенно пластиковые бутылки, - поделилась своими изобретениями Клавдия Алексеевна. - Тазики или большие миски буду использовать как вазоны для однолетников и земляники, а из обычных пластиковых бутылок хочу сделать бордюр. Соседка вкопала вдоль грядок и покрасила - очень нарядно вышло. Ещё после ремонта у сына осталось несколько расколотых кафельных плиток - я их забрала, выложу мозаику на дорожке. И ходить удобно в непогоду, и оригинально. У русского человека чем меньше возможностей, тем лучше фантазия работает.

 

 

04 февраля 2017



Социальные комментарии Cackle
Конкурс посвящён гаичке
Тина Димова
Конкурс посвящён гаичке
Тротуары получат везде, кроме Владычный Слободы
Савва Подъячев
Тротуары получат везде, кроме Владычный Слободы
Полицейские начнут вылавливать детей и пьяниц
Ирина Григорова
Полицейские начнут вылавливать детей и пьяниц
Студентам - о заповедной системе
Тина Димова
Студентам - о заповедной системе
Проезд через двор заблокирован
Тина Димова
Проезд через двор заблокирован
«Царьград» вновь назван лучшим семейным отелем
Тина Димова
«Царьград» вновь назван лучшим семейным отелем
gemchug







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).