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Социальные комментарии Cackle
Музейщики пошли в полицию
Понимая, что у полицейских не всегда есть время на посещение музеев, работники одного из них - Серпуховского историко-художественного, сами пошли к ним.
С лекцией «300 лет на страже закона и правопорядка» перед 275 сотрудниками МВД Серпухова выступил Артём Павлихин, заместитель директора СИХМ, известный в наших краях реконструктор, археолог. Он рассказал об истории создания местной полиции, о том, как схожи или насколько поменялись отдельные функции блюстителей правопорядка. Встреча проходила в рамках предстоящего празднования 300-летия российской полиции.
05 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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