Музейщики пошли в полицию

Понимая, что у полицейских не всегда есть время на посещение музеев, работники одного из них - Серпуховского историко-художественного, сами пошли к ним.

С лекцией «300 лет на страже закона и правопорядка» перед 275 сотрудниками МВД Серпухова выступил Артём Павлихин, заместитель директора СИХМ, известный в наших краях реконструктор, археолог. Он рассказал об истории создания местной полиции, о том, как схожи или насколько поменялись отдельные функции блюстителей правопорядка. Встреча проходила в рамках предстоящего празднования 300-летия российской полиции.

05 февраля 2017