Грезите сценой?

Мечтаете покорить сцену и зрителя? Стать актёром и проявить свои творческие способности? Ваша мечта может стать былью!

Парк Дракино объявляет кастинг актёров, для создания театрального проекта на Острове Дракино, в его уникальном амфитеатре, пропитанном историей и прекрасной архитектурой. Рискуйте и экспериментируйте, творите и вдохновляйте своей игрой публику! За нашими плечами: «Битва за Лобынск», «Легенда о русалочке» Ёлки главы Серпуховского района, «Чудеса Лукоморья».

Ждём всех начинающих актёров, студентов и аниматоров в ДК «Большевик» 10 и 11 февраля в 16.00!

08 февраля 2017