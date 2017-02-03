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Мечтаете покорить сцену и зрителя? Стать актёром и проявить свои творческие способности? Ваша мечта может стать былью!
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Грезите сценой?
Мечтаете покорить сцену и зрителя? Стать актёром и проявить свои творческие способности? Ваша мечта может стать былью!
Парк Дракино объявляет кастинг актёров, для создания театрального проекта на Острове Дракино, в его уникальном амфитеатре, пропитанном историей и прекрасной архитектурой. Рискуйте и экспериментируйте, творите и вдохновляйте своей игрой публику! За нашими плечами: «Битва за Лобынск», «Легенда о русалочке» Ёлки главы Серпуховского района, «Чудеса Лукоморья».
Ждём всех начинающих актёров, студентов и аниматоров в ДК «Большевик» 10 и 11 февраля в 16.00!
08 февраля 2017
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
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