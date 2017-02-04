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Запрос о «подольских» Поклонская направила в Генпрокуратуру
Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская отреагировала на письмо депутатов Серпуховского районного Совета депутатов о проверке сведений, опубликованных в «Оке-инфо».
Депутат сообщила, что обращение направлено заместителю Генерального прокурора России Малиновскому, в компетенции которого находится рассмотрение такого рода вопросов.
04 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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