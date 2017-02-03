А из нашего окна площадь Красная видна

Как правильно подобрать временное жилье в Москве

Планируется поездка в столицу? Важно заранее подобрать место проживания Ежедневно столицу России посещают десятки тысяч гостей. Люди приезжают в экскурсионные туры или командировки, в гости к родственникам или знакомым, с развлекательными или деловыми целями. Зачем бы ни планировалась поездка в Москву, очень важно заранее выбрать место проживания на те дни, когда человек или группа людей будет находится в чужом городе. Существуют ли в таком случае альтернативы поселению в гостиничных номерах?

Проживание в арендованных частных квартирах – новый тренд при поездках в другие города

Поселение в нормальной гостинице на несколько дней обойдется достаточно дорого. К тому же далеко не все люди привычны к гостиничной обстановке. Но можно ли почувствовать себя как дома в другом городе, тем более в таком огромном мегаполисе, как Москва? Такая возможность сегодня вполне реальна. В нашей стране активно развивается такой вид бизнеса, как кратковременная аренда частных квартир. Всё больше людей при поездках в другие города предпочитают селиться в сдаваемых владельцами квартирах или особняках.

Но трудно ли найти такое жилье заранее? Вовсе нет. К примеру, для тех, кто собирается приехать в Москву на несколько дней, на сайте http://www.triproom.ru/ размещено более полутора тысяч предложений о сдаваемых посуточно столичных квартирах. Любым объявлением можно воспользоваться абсолютно бесплатно, воспользовавшись предоставленными контактами конкретного арендодателя. При этом подбирать подходящее жилье можно по самым разным параметрам.

Как выбрать и арендовать самую подходящую квартиру на TripRoom?

Чтобы пребывание в столице было максимально комфортным и оставило только самые приятные впечатления, необходимо заранее забронировать подходящее жилье. На http://triproom.ru/ выбирать квартиры можно по самым разным параметрам:

расположению в конкретном районе Москвы или недалеко от определенной станции метро;

возможностям использования (проживания с детьми или домашними животными, проведения вечеринок;

наличию необходимых удобств и бытовой техники (постельное белье, средства индивидуальной гигиены, стиральная машина, интернет-подключение и многое другое).

Кроме того, можно выбрать подходящий способ оплаты. А командировочным многие арендодатели предлагают возможность официально оформить отчетные документы.

01 февраля 2017