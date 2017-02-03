Подпольный водочный завод «накрыли» в Арнееве

Серпуховскими полицейскими изъято около 8000 бутылок суррогатной водки


Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции серпуховской полиции 2 февраля выявлен цех по незаконному изготовлению алкогольной продукции.

Нелегальное производство располагалось в Серпуховском районе, в промзоне деревни Арнеево.

 

 

В ходе осмотра цеха-ангара было обнаружено и изъято около 8 тысяч бутылок алкогольной продукции объёмом 0,5 л (под брендом «Белая берёза»), 12 паллетов со стеклотарой (более 23 тысяч пустых бутылок), федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции, чья подлинность вызывает сомнение, а также оборудование, необходимое для подделки алкоголя.

 

 

Образцы продукции и марки направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Цех опечатан. Суррогат изъят.

 

 

Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление лиц причастных к организации деятельности по производству алкогольной продукции, - сообщает пресс-служба серпуховской полиции.

 

 

Последний раз в больших объёмах суррогат в Серпухове изымали в сентябре 2013 года. Тогда, в районе бывшего завода «АЗТ» полицейские обнаружили склад контрафактного алкоголя: более 400 тысяч бутылок поддельной водки и портвейна и ещё два грузовика с 40 тысячами бутылок поддельного алкоголя (Доход от реализации партии контрафактного алкоголя мог превысить 30 миллионов рублей).

 

 

А в марте 2014 года в городе реутовскими полицейскими был выявлен факт реализации минеральной воды под маркой «Боржоми» («ბორჯომი») в количестве более 23 тысяч бутылок с признаками контрафактности. Установлено, что псевдоминералку разливали в городе Пущино. Незаконное производство тогда ликвидировали.

03 февраля 2017



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