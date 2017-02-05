Чудинов завалил Паппу
Боксёр из Серпухова победил меньше чем за три минуты
30-летний серпухович Дмитрий Чудинов победил 38-летнего венгерского боксёра Золтана Паппу.
С момента начала боя прошло всего 2 минуты 43 секунд, после чего со стороны Дмитрия последовал удар по печени соперника, и для венгра всё кончилось.
- Я знал, что нужно работать по корпусу и хотел сделать всё чисто. Хорошо, что так и вышло, и я смог нокаутировать его в первом раунде. Для меня это важно, потому что в апреле у меня будет поединок с Иларио, и сегодняшний бой придаёт мне уверенности. Но даже если бы я не нокаутировал Паппа в первом раунде, до восьмого он бы не дожил», - пишет «Спорт-Экспресс».
Чудинов одержал 20-ю победу на профессиональном ринге (13 - нокаутом) при одном поражении и двух ничейных исходах.
- Дмитрий победил венгра ударом по печени в концовке первого раунда, - сказал промоутер российского боксёра Умар Кремлёв. - Я, конечно, расстроен, что всё закончилось так быстро. Мы выбирали соперника, который может быть конкурентоспособным и устроить хорошую драку. Потому что Дмитрий сейчас готовится к титульному бою и ему был нужен промежуточный поединок.
05 февраля 2017
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