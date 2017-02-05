И заколосятся на вербе груши…

Жителям Подмосковья грозит вымирание, а губернатор Воробьёв обращается к ним с предвыборными фокусами

У картёжников есть ключевое понятие - «материал». Так называют подготовленную колоду карт, выигрышную комбинацию из которой ловкач сдаёт самому себе. Другим игрокам тоже достаются классные карты, но в итоге все они оказываются в дураках. Эта чепуха на днях припомнилось вдруг, когда в эфире раздался голос Андрея Воробьёва - губернатора Московской области.

«Натуру» спрятал под столом

В своём обращении он, так сказать, сдавал «карты» жителям региона и внушал им, что они точно станут «лидерами», если выберут его на следующий срок. «Материал», подготовленный ему теми, кто играет с ним на одну руку, оказался отменным. Неискушённый избиратель, даже не поймёт, что это - всего лишь «далёкая мечта» губернатора о том, как на вербах Подмосковья могут заколоситься триллионы сочных груш. Если его выберут…

Можно смело опустить пустые слова Андрея Юрьевича о Куликовской битве и некоем «лидерстве», которое он называет «философия нашей команды». Но вот он сдаёт нам первую «карту». Валовый региональный продукт (ВРП), по словам Воробьева, вырос до 3 триллионов Р. Аргумент сбивает с ног? Однако под игровым столом спрятана информация о ВРП в натуральном выражении. Мособластат стыдливо спрятал эти данные за 2015 и 2016 годы, оставив лишь сведения предыдущих лет.

Но даже по ним видно, что после прихода к власти Воробьёва производство падает. Если в 2011 году индекс физического объёма ВРП к предыдущему году составлял 108,1%, в 2012 - 104,8, то уже в 2013 - 102,2, а в 2014… 100,1. Рост кончился, и показатель этот стал демонстрироваться в рублях. Но как известно, здесь большую роль играет девальвация рубля и инфляция - цены растут.

Бюджетные «победы» - снова триллион

Ирина Смирнова, занимая пост областного министра экономики, признала, что инфляция только за 9 месяцев приблизилась к 10%! После этого, хотя она, как замечает ТАСС, и не раскрыла тайну ВРП в натуральном выражении, её пост ликвидировали, а ведомство передали в минфин. Впрочем, рост цен на гречку и другие продукты показывает, что реальный рост инфляции ещё выше.

В 2012 году Андрей Юрьевич уже подкладывал нам своё мертворожденное обещание, что за пять лет доведёт бюджет Московской области до 1 триллиона рублей. Но пять лет уже на исходе. В статье «Приказано уничтожить» показано, что оснований для подобного оптимизма вообще не было и не предвидится. Но и в этот раз он, словно играет с людьми в подкидного дурака, снова подсовывает доверчивым жителям эту замусоленную «карту».

Иллюзии инвестиций

Когда речь зашла об инвестициях, Воробьёв буквально запел о рейтинге привлекательности Подмосковья и… опять не удержался - передёрнул карту. Ведь эксперты рейтингового агентства RAEX говорили не о привлекательности, но о максимальном инвестиционном потенциале («Вкус денег»). Не о том, что есть, а что область может. А то что она пока располагает большими экономическими возможностями, знают, кажется, все. Чему ж тут радоваться? Впору впасть в уныние.

К тому же специалисты RAEX указывают, что регион очень близко находится к зоне риска. И показать инвестиционный рост, отдалившись от этой зоны на 4 пункта, Воробьёву помогли федеральные деньги, а также деньги из бюджета региона в рамках ГЧП - государственно-частного партнёрства. Это строительство Центральной кольцевой автодороги, платного шоссе до Петербурга и некоторые другие. Кстати, вряд ли частным инвесторам сегодня вообще выгодны вложения, например, в потребительский сектор. Ведь реальные доходы населения продолжают падать: в 2015 году - на 4,9%, а за три квартала минувшего - уже на 5,5%.

Промолчал Воробьёв и о том, что федеральный центр сокращает перечисления в бюджеты регионов, а значит иллюзорный инвестиционный рост прикажет долго жить. Зато он сдал нам на руки ещё одну «карту» - о сокращении количества чиновников. Однако добросовестным критикам губернатора уже давно известно, что Воробьёв просто стал числить чины в штатах различных «управлений», казённых, бюджетных и муниципальных учреждений. Росстат: в 2012 году чиновников было 58368 человек, в 2015 - 78736. Рост - 20000 человек. Сейчас, поди, уже 30.

Дожить до пенсии и - в гроб

Что касается продолжительности жизни, то «карты» губернатора говорят, что она составляет 73 года. Однако в рукаве Воробьёв опять прячет сведения о том, что ещё недавно, по данным Росстата, мужчины доживали до 65,31 лет. Попутно горько веселят нынешние заметки о трёх вариантах продолжительности жизни, который статистики представляют «на согласование» в минздрав. Говорят, что поручение Владимира Путина невозможно выполнить ни по одному из них. Но в то же время, только опираясь на позитивные данные, можно увеличить пенсионный возраст. И получается, заставят престарелых мужичков пахать до самой гробовой доски, а их пенсии...

С этим показателем тесно увязаны и другие. Прежде всего, проблема трудовых ресурсов. Но Воробьёв опять не сдаёт эту карту в игру. Но ещё в конце декабря он сам проговорился, что 1,2 млн человек постоянно ездят на работу в Москву. Это означает одно: если бы экономика в регионе реально, а не «статистически» росла, то не было бы у нас проблем с дефицитом кадров и не нужно было бы привлекать в Московскую область мигрантов.

Фокусы с местным самоуправлением

Сегодня как огромный успех выдаётся повышение рождаемости в отдельных муниципальных образованиях Подмосковья. Городские округа Балашиха, Домодедово, Химки, а также Ленинский и Красногорский районы. Однако если посмотреть внимательно, то окажется, что это происходит в основном там, где обитают тысячи мигрантов. Но также именно там ведётся массовая застройка и грозит разразится инфраструктурный кризис.

И поскольку официальный отчёт о своей работе Воробьёв так и не представил, а форма обращения не предусмотрена законом и обычаем, то, как видно, губернатор мог говорить, что ему вздумается. Вот и сказал: «Мы активно проводим настройку в местном самоуправлении, которая позволяет нам повышать управляемость». Вот так он «намекнул» жителям Подмосковья, что они теперь не граждане своей страны, а пошлые обыватели.

Ведь выборы глав городов и районов отменяются. Он теперь будет из назначать и «согласовывать», селяне станут горожанами, а миллиарды бюджетов поселений в отсутствии местного самоуправления будет контролировать он один. При этом в отношении всех несогласных с его диктаторским «величеством» объявляется узаконенное шельмование и тотальная презумпция виновности. Кстати, таких слов, как «гражданин», «демократия», «самостоятельность», «личность» в его выступлении 31 января даже не прозвучало.

«Инвесторы» нуждаются в «крыше»

Ещё Воробьёв увеличивает тарифы, а налоги перераспределяет так, что у всех муниципальных образований в бюджете образуются дыры от двух до десятков миллионов рублей. Так произошло с бюджетами на 2017 год. Ещё он подбирает таких поставщиков техники, которые попадают в «чёрный список» антимонопольного ведомства и толкают муниципалитеты на нарушение закона.

Ещё он катастрофически мало выделяет денег на природу и экологию, а жители многих районов прямо обвиняют его в том, что он крышует мусорных «инвесторов» и призывают президента отправить его в отставку. А ещё под его «крышей» устроились недобросовестные подрядчики в сфере дорожного строительства, ФАП, а также поставщики уборочной техники.

По смертям будем в лидерах?

Надо совсем не уважать людей, чтобы спекулировать такой темой, как смертность. Воробьёв подробно вещал о борьбе с гибелью младенцев, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и прочим. Однако эта «карта» из его «колоды» оказалась бита учёными. Ведь на сайте Мособлстата размещён удивительный документ - «Демографический прогноз Московской области до 2030 года». В нём говорится, что баланс смертей и рождений будет отрицательным. Пора бить тревогу, а не почивать на лаврах!

Например, каждый год будет умирать от примерно 97000 человек в этом году до почти 108000 в 2030-ом. Естественная убыль населения составит более 8 тысяч человек в 2017-ом, а в 2019 - почти 12 тысяч. В 2021 - почти 16 тысяч. В 2023 - более 20 тыс. В общем, к 30 году количество смертей над рождениями превысит 31 с половиной тысячи. Однако в этой же таблице есть ещё одна колонка - без всяких комментариев: «Миграционный прирост».

Мигранты на марше

В ней отмечено, что в течение полутора десятка лет в Подмосковье продолжат прибывать чужие люди. Как говорят демографы, они ежегодно будут пополнять наши города и веси на 75-100 тысяч человек. Но кажется, именно об этом и мечтает нынешний губернатор-мигрант: стать во главе армии «пассажиров», лишённых исторической памяти об этой земле, местных традиций и пусть небольшого, но яркого опыта демократии.

Кажется, для них и «материал» готовить не надо. За пайку они будут готовы поверить даже в то, что на вербе и вправду растут груши. А коренным жителям, как видно, предлагается с ними конкурировать за дефицитные рабочие места и забыть о самих себе, своём гражданском долге, самоуправлении, выборах, названиях своих сёл и деревень. Ведь сдаётся, только окружая себя приезжими Воробьёв чувствует себя вполне комфортно. А вот настоящим гражданам и профессионалам теперь в Подмосковье не место…

06 февраля 2017