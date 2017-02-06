Обновлённые шкафы вернулись в музей
В Серпуховском историко-художественном музее, в зале западноевропейского искусства выставлены новые экспонаты - два шкафа наборного дерева с бронзовым декором (Европа, 1870-1880-е годы). Впрочем, один из них завсегдатаи музея могли видеть, его ранее выставляли.
Потом и ему, и его собрату, хранившемуся в запасниках, потребовалась реставрация. Деньги на неё в прошлом году дало министерство культуры Московской области. Вторую жизнь старинным предметам мебели дали в Реставрационном центре при Ассоциации реставраторов России (ООО «РЕСЦАР»).
В специальном сообщении, сделанном по этому поводу, сказано, что
«В ходе реставрации были удалены устойчивые загрязнения, старое лакокрасочное покрытие; укреплена конструкция; заделаны множественные сколы, выбоины, трещины; восполнены утраченные фрагменты фанеровки; проведены значительные работы с бронзовым декором: приведены в экспозиционный вид сохранившиеся элементы и восполнены утраченные.
Именно реставрация шкафов позволила уточнить их датировку. По ряду технологических признаков реставраторами был сделан вывод, что эта мебель была выполнена в Европе ближе к концу ХIХ века».
06 февраля 2017
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