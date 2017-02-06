Смерть малыша и вечерника лесбиянок

ТОП-5 событий прошедшей недели Серпуховского региона

В рубрике «Выбор читателей» представляем вашему вниманию хит-парад - пять самых горячих новостей прошедшей недели, которые вы случайно могли не заметить. Навёрстывайте упущенное, без этих новостей вы выпадете из жизни южного Подмосковья.

Номер пять

Михаил Леонтьев: «Поставил бы Жарикову три с плюсом»

Экс-депутат Мособлдумы в интервью «Оке-инфо» оценил деятельность подольских чиновников, руководящих Серпуховом.

Главный показатель хорошей работы администрации - это изменение качества жизни серпуховичей в лучшую сторону. Особых изменений в этом плане в городе я не вижу. Следует рассматривать его работу в нескольких аспектах. К примеру здравоохранение. Понимаю, что полномочия переданы на уровень Московской области, но я говорю о том, что мы то живём здесь, и как раньше пользуемся этими услугами, - говорит Михаил Павлович…

Номер четыре

В Серпухове школьников кормили кишечной палочкой

До прошлого октября претензий к питанию у учеников школы №10 не возникало - все ели в столовой, всё устраивало. Но в один момент всё изменилось. Как нам удалось выяснить, до начала этого учебного года ИП «Щербаков Дмитрий Александрович» (предприниматель, победивший в торгах и получивший контракт на питание, и что важно, получающий за льготное питание деньги из государственной казны) работал с бригадой поваров, которая кормила школу уже несколько лет. Но в октябре набрали новый состав, в компетентности которого возникли сомнения у родителей, учителей и у детей. Более того, несколько малышей даже отравились, а другие попросту отказывались есть то, что им предлагали…

Номер три

Большая вечеринка лесбиянок прошла в Серпухове

Бронза в рейтинге новостей за прошедшую неделю получает весьма пикантная новость о том, что в ночь с 31 января на 1 февраля в одном из кафе Серпухова прошла первая большая ЛГБТ-вечеринка. Сами владельцы заведения официально не подтвердили проведение мероприятия. Но размещённая ранее в Интернете афиша говорила об обратном...

Номер два

Умер малыш

Воспитанник ясельной группы одного из детских садов Серпухова скончался от менингита.

Мама привела ребёнка в детский сад №32 «Рябинка» со справкой от 28 января. По всем показателям мальчик был здоров. После обеденного сна у воспитанника поднялась температура. Воспитатель позвонил родителями и его забрали домой. Вечером малышу стало ещё хуже, скорая забрала его в больницу…

Номер один

Кондукторов ждёт массовое увольнение

- В 2017 году мы планируем внедрить бескондукторную систему оплаты проезда. В этих целях подвижной состав самого крупного перевозчика московской области «Мострансавто», парк которого насчитывает более 5000 автобусов, будет оснащён стационарным оборудованием, - заявил заместитель министра транспорта Подмосковья Святослав Иванов. Что станет с работниками билетного контроля? …

06 февраля 2017