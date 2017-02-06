12 лет за пожалуйста. Часть первая

Серпухович Роман Радыванюк осуждён по «грязной» статье на длительный срок за преступление, которое, по показаниям свидетелей, не совершал

«Ока-инфо» провела собственное расследование страшной истории, произошедшей в Серпухове два года назад. Детали вводят в ступор и повергают в шоковое состояние. Знакомясь с материалами дела, окончательно теряешь веру в честность полиции, в справедливость и гуманность суда. Создаётся впечатление, что люди - звери, которым неведомо ни одно из самых важных человеческих чувств. Пожилая женщина, ради квартиры готовая калечить судьбы. Четырёхлетняя девочка, обвиняющая человека в сексуальном насилии только потому, что ей сказали «волшебное слово «пожалуйста». Девушка, в порыве гнева совершающая убийство. Полисмены и следователи, закрывающие дело, как кажется, ради галочки. Судья, выносящая, по сути, смертельный приговор вопреки всякой логике. И паренёк, которого, по свидетельствам, «опускают» в СИЗО в первый же день за то, чего он, как уверяет сама «пострадавшая», не совершал. Максимально суровая реальность, от которой не убежать и не скрыться. Можно лишь попытаться спасти одного человека.

ПИСЬМО ИЗ СИЗО-3

Эта история произошла ещё в сентябре 2015 года, однако вы не найдёте упоминания о ней ни в одном местном СМИ. Учитывая всё, что нам удалось узнать, можно предположить: слишком много людей не хотели, чтобы она выплывала наружу. Но всё-таки выплыла. Сначала о деталях поведал коллега из «Комсомольской правды», которая опубликовала статью на данную тему в прошлую субботу. А буквально на следующий день после общения с ним в редакцию пришло письмо от Романа Радыванюка.

«В настоящее время я содержусь в ФКУ СИЗО-3 Серпухова. 20 декабря 2016 года осуждён Серпуховским городским судом, признан виновным и мне назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Осудили меня за то, чего я не совершал. Мне не поверили ни следствие, ни прокуратура, ни суд. Хотя все доказательства по делу, а также показания свидетелей говорят о том, что я не виновен и имел место оговор. Я уже не раз обращался в газеты и на телепрограммы за помощью и теперь прошу вашу редакцию рассказать народу, как легко посадить невиновного человека, и помочь мне найти справедливость», - говорилось в письме.

Нам остаётся только рассказать эту историю устами самих участников (с кем-то довелось пообщаться лично, частично прямая речь взята из писем и различных документов, которые оказались в нашем распоряжении, и приведена в литературный вид). Единственный персонаж, чьей прямой речи вы здесь не найдёте - Елена Романова, которую все фигуранты дела считают виновной в случившейся трагедии. По некоторой информации, она скрылась из Серпухова. Впрочем, обо всём по порядку.

ТЁТЯ ЛЕНА ПРОТИВ РОМЫ

27-летняя Юлия Иванова, проживавшая в одной из пятиэтажек на улице Горького - симпатичная девушка со своеобразным характером и вкусом на мужчин. Дважды была замужем, два ребёнка. Она почти ничего не рассказывала о себе матери, проживавшей под Костромой - только отдала ей сына, поскольку не хватало средств на его содержание, а сама воспитывала четырёхлетнюю дочь Вику (имя изменено). Кроме ребёнка, с ней в однушке ютилась женщина, Елена Романова, мать её бывшего молодого человека, которого ещё несколько лет назад посадили в тюрьму.

- Я тётю Лену не знаю. Знаю только, что Юля её приютила, но ни её, ни её сына никогда не видела, - рассказывает мать Юлии Наталья Филимонова (фамилия изменена). Ожидалось, что тётя Лена будет присматривать за девочкой, но, как следует из писем самой Юлии, она никогда этого не делала. В основном за ребёнком присматривал новый бойфренд Ивановой - 26-летний Роман Радыванюк, с которым они на тот момент встречались уже около двух лет. Парень работал в магазинчике, торговал телефонами. Знакомые описывают этого молодого человека как слабохарактерного, не способного дать отпор. В то же время про Юлию рассказывают, что она была замешана в неких криминальных делах и даже пыталась сделать из Ромы форточника, но он на это дело не решился.

- Лена его сразу возненавидела, она много раз говорила ему, мол, мой сын сидит, а ты здесь развлекаешься. А Юля рассказывала, что она частенько её подпаивала, просила сходить за бутылочкой, - продолжает Филимонова.

- Романова должна была выполнять функции няни, но с моей дочерью никогда не сидела. Она пыталась нас с Ромой поссорить, - признаётся Юлия. - Говорила, что деньги и золото в доме пропадают по его вине, но я ему доверяла, давая свою банковскую карту, на которой были немаленькие суммы, и по смс видела, что деньги он тратил только на ребёнка. Иногда я сдавала золото в ломбард, но Роман всё выкупал, приносил домой и убирал на место. Романова говорила, что это он украл детский кулончик, но после сообщила, что нашла его на кухне. В итоге с кулончиком она и съехала с моей квартиры. Когда у Романа пропал iPhone, она передала его слова, мол, Юля новый купит. Но он подтвердил, что такого не говорил. Она постоянно на него наговаривала. Я была между двух огней - постоянные ссоры, не знала, кому из них верить, да и разбираться было некогда - голова забита работой, тем, как всех их прокормить. На тот момент мы с Ромой уже решили пожениться и переехать в Москву, обменяв свои квартиры на совместную. Оставляя с ним мою дочь, я ни капельки не сомневалась в том, что с ребёнком всё будет хорошо.

А оставлять Вику приходилось довольно часто, так как, Юля уезжала на работу на несколько дней. Работала, как говорят, парикмахером. Позже выяснится, что в столице она дружила ещё с одним мужчиной - неким Виталием Мином, который также сыграет свою роль в этой истории.

«СКАЖИ, КАК ОН ТЕБЯ ЦЕЛОВАЛ»

Конфликты нового жениха и несостоявшейся свекрови не угасали. И в одну из следующих вахт Юлии случилось нечто страшное.

- Я снова уехала в Москву. Созванивались постоянно с Ромой, но на второй-третий день параллельно мне набирала Романова, говорила: «Он её (дочку, - Прим. ред.) куда-то водит, с ней что-то не так, она голодная», - вспоминает Юлия. - Я сказала Роману, чтобы на следующий день они никуда не ходили, оставались дома. Утром на четвёртый день (день убийства, - Прим. ред.) мы созвонились, я сказала, чтобы сварил кашку, покормил Вику и вёл на прогулку возле дома, но ненадолго. Позже он звонил по поводу обмена квартир и переезда в Москву, на почве чего у них с Романовой произошёл очередной скандал. Только не сказал, по какой причине - это я узнала уже в СИЗО. (В апелляционной жалобе Юлия приводит их диалог: Она: «Я ведь тоже здесь живу», Он: «Это ненадолго», Она: «Ну, это мы ещё посмотрим»). После чего он собрал ребёнка, и они ушли из дома. Позже мне позвонила Романова и пояснила, что высказала Роману за то, что он в трусах дома ходит при ребёнке, а она ведь девочка, что так нельзя и это не нормально. Сказала, что с Викой что-то не так, что она к ней вообще не подходит, без настроения и даже отказывается разговаривать. Подводила к тому, чтобы я начала подозревать Романа в том, что он что-то делает с моей дочерью. Позвонив ему в очередной раз, разговаривая с дочерью, на мой вопрос, всё ли с ней хорошо, она грубо ответила: «Да, да, мам!». Ко всему этому они целый день провели на улице, хотя я сказала, чтобы были там недолго. Все эти разговоры, звонки заставляли меня нервничать. Набрала Романовой и в приказном тоне сказала ей забрать ребёнка, что мне плевать на её работу. Потом позвонила Роману и сказала отвести дочь к Романовой, оставить её с ней. Он психанул, и мы поругались, Рома сказал: «Ну почему, когда всё хорошо, всегда так? Ты Лену выбрала, хорошо, пусть будет Лена». Пока он вёл дочь домой, я всё время звонила, торопила его, сказала, что ребёнка у врачей проверю, и, если с ней что-то не так, он за это ответит. На что Рома рассмеялся. Привёл Вику домой, она заплакала - не хотела, чтобы он уходил. Романова сразу начала набирать ей ванную, говоря: «Ну вот, совсем другой ребёнок, даже вести себя стала по-другому после его ухода». Примерно через 30-40 минут Романова позвонила: «Ну, скажи, скажи маме, как он тебя в губки целовал и пальчиком писю трогал». И дочь это подтвердила…

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06 февраля 2017