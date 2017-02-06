Драка на «чёртовом перекрестке»

Проект «Безопасный Серпухов» был специально создан для отслеживания ДТП на оживлённых трассах города. Но после полуночи, 5 февраля на пересечении улиц Революции и Чехова, в объективы камер попало действо ни как не связанное с автомобилями: перед парой молодых людей, останавливается светлая иномарка, из которой выскочило четыре парня и незамедлительно накинулись на прохожих. Драка завязалась нешуточная, в ход шли кулаки и ноги. Вскоре на место проишествия прибыли наряд полиции. Но правоохранители не смогли усмирить пыл молодых людей. На подмогу приехал ещё один полицейский «уазик», за которым подкатил ещё один. Только после этого драку удалось прекратить.

Сотрудник пресс-службы серпуховской полиции рассказала нам о причинах драки. До того как попасть под камеры, пешеходы шли по центру проезжей части, создавая помехи для движения той самой иномарки. Водитель авто сделал резкое замечание парням, те в свою очередь, грубо ответили. Так завязалась словесная перепалка, которая потом уже переросла в драку.

Все участники потасовки были доставлены в отделение полиции для разъяснения обстоятельств, в данный момент ведётся разбирательство в рамках административного законодательства.

Отметим, на этом участке улицы Революции тротуары находятся в неудовлетворительном состоянии. По этой причины пешеходы предпочитают ходить именно по проезжей части.

06 февраля 2017