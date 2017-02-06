В Пущине откроются Беспаловские чтения
Сегодня в 18.00 в Пущинском Доме учёных откроются девятые историко-краеведческие чтения памяти Юрия Беспалова. Почётному гражданину города Пущино, учёному, историку, краеведу, фотографу и наставнику 6 февраля исполнился бы 81 год.
Ожидается, что по сложившейся традиции здесь соберутся друзья, ученики, единомышленники. Откроет встречу давний друг Юрия Васильевича Станислав Губин.
Разговоры коснутся самых разных тем. Запланировано, что с сообщением «О работе лаборатории археологического почвоведения Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН» выступит кандидат биологических наук Александр Борисов.
«Засечные линии на Сенькином броде. Происхождение валов и курганов у деревень Балково, Тульчино, Зыбинка» - разговор об этом поведет представитель пущинского туристского спортивного клуба «Азимут» Василий Демидов.
Артём Павлихин, сотрудник Серпуховского историко-художественного музея сделает сообщение на тему «Боевые действия под Серпуховом в период с 13 октября 1941 года по 9 января 1942 года».
О поисках экипажа бомбардировщика, разбившегося в октябре 1941 года у деревни Дёмшинка готовится рассказать Иван Горбунов, представитель аэродрома ФИНАМ.
Вход на эту встречу открыт для всех, кто интересуется историей нашего края.
06 февраля 2017
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