В Пущине откроются Беспаловские чтения

Сегодня в 18.00 в Пущинском Доме учёных откроются девятые историко-краеведческие чтения памяти Юрия Беспалова. Почётному гражданину города Пущино, учёному, историку, краеведу, фотографу и наставнику 6 февраля исполнился бы 81 год.

Ожидается, что по сложившейся традиции здесь соберутся друзья, ученики, единомышленники. Откроет встречу давний друг Юрия Васильевича Станислав Губин.

Разговоры коснутся самых разных тем. Запланировано, что с сообщением «О работе лаборатории археологического почвоведения Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН» выступит кандидат биологических наук Александр Борисов.

«Засечные линии на Сенькином броде. Происхождение валов и курганов у деревень Балково, Тульчино, Зыбинка» - разговор об этом поведет представитель пущинского туристского спортивного клуба «Азимут» Василий Демидов.

Артём Павлихин, сотрудник Серпуховского историко-художественного музея сделает сообщение на тему «Боевые действия под Серпуховом в период с 13 октября 1941 года по 9 января 1942 года».

О поисках экипажа бомбардировщика, разбившегося в октябре 1941 года у деревни Дёмшинка готовится рассказать Иван Горбунов, представитель аэродрома ФИНАМ.

Вход на эту встречу открыт для всех, кто интересуется историей нашего края.

06 февраля 2017