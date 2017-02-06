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Догнал и врезался
Очередное ДТП произошло на улицах Серпухова. В субботу, 4 февраля в 12.17 на перекрёстке улиц Чернышевского и Пролетарской, тёмный «универсал» затормозил перед перекрёстком на мигающий зелёный. Сзади законопослушного автомобилиста настиг «Дэу», которы врезался бедняге в задний бампер.Примечательно, что хозяин пострадавшего авто начал производить детальную фотосъёмку произошедшего во всех ракурсах. Повреждения обоих транспортных средств не значительны, сообщений о пострадавших не поступало.
Видео портала «Безопасный Серпухов»
06 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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