Догнал и врезался

Очередное ДТП произошло на улицах Серпухова. В субботу, 4 февраля в 12.17 на перекрёстке улиц Чернышевского и Пролетарской, тёмный «универсал» затормозил перед перекрёстком на мигающий зелёный. Сзади законопослушного автомобилиста настиг «Дэу», которы врезался бедняге в задний бампер.Примечательно, что хозяин пострадавшего авто начал производить детальную фотосъёмку произошедшего во всех ракурсах. Повреждения обоих транспортных средств не значительны, сообщений о пострадавших не поступало.

Видео портала «Безопасный Серпухов»

06 февраля 2017



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